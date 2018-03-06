МВФ, шел бы ты домой

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Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Миссионеры Фонда действительно вели переговоры о принятии закона об АКС и обязательствах правительства поднять с апреля цены на газ до 30% от текущего уровня. И, похоже, должного энтузиазма ни под одному вопросу киевская власть не проявила. Миссия уехала с обещанием спикера ВР Андрея Парубия принять закон об антикоррупционном суде до конца мая. А по газовому вопросу получила очередное, седьмое по счету за последнее полугодие предложение КМУ по пересмотру формулы расчета роста цены. Все это естественно ставит под вопрос обещания Петра Порошенко, прозвучавшие из Давоса после переговоров с главой Фонда Кристиной Лагард, о получении очередного транша не позднее апреля текущего года. Оба факта также говорят о том, что нынешней стратегией власти является стремление решить две задачи. Первая — не потерять партнерства с МВФ. Его утрата, объявленная публично, мгновенно приведет к тому, что наш Минфин будет не способен продать отечественные евробонды в текущем году. А их планируется реализовать минимум на три миллиарда долларов. Ни один зарубежный инвестор в ситуации разрыва отношений с МВФ не рискнет вложить свои деньги в ценные бумаги Украины. Потому задача Киева заключается в том, чтобы, соглашаясь с требованиями Фонда, максимально оттягивать их исполнение. Что уже очевидно.

РИА Новости Украина Сколько Украина задолжала МВФ. Инфографика

Вторая задача, внутренняя. И она обуславливается грядущими президентскими и парламентскими выборами-2019. Так по методике расчета роста цены на газ, предложенной МВФ нашим правительством в нынешний визит миссии, возможность резкого подъема переноситься на начало отопительного сезона 2019-го года. То есть на период, когда и президент, и парламент будут уже избраны. И не получат "электоральную дулю" в кармане по причине существенно выросших цен на газ, тепло и горячую воду, начиная с весны 2018-го. Ведь вполне очевидно, что оппозиция будет торпедировать возможность переизбраться нынешним власть предержащим, исходя, в том числе, из цифр коммунальной "революции", которую провел Порошенко и Ко за последние три года. А они убийственны. Так тариф за газ для населения за три года увеличился на 948,9%, за отопление — на 1132,9%, за электроэнергию — на 321,4%, за горячее водоснабжение — на 559,2%.

Если к ним добавить требуемый рост от МВФ в ближайшие полтора года, то у власти даже при масштабных фальсификациях подсчета голосов шансов остаться нет никаких.

Потому уже во второй половине января премьер Владимир Гройсман публично заявил, что, во-первых, не готов согласиться с ростом цены на газ в объеме требуемых МВФ 30%. Во-вторых, что методику RAB-тарифов, которую разработало НКРЭКУ тоже нужно пересмотреть. В любом случае, даже если КМУ под давлением Порошенко и его людей, придется отступиться от позиции премьера, последний публично взял дистанцию от возможных непопулярных действий. Естественно для сохранения себя в качестве электорально перспективной политической фигуры. Кроме публичного выражения своего несогласия премьер организовал утечку в СМИ о сути своих предложений МВФ. Итак, по его плану повышение цен газ для населения должно происходить ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля текущего года.

В итоге, к октябрю 2019 года она должна будет вырасти на 16%.

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Благодаря этому правительству удастся избежать как резкого увеличения расходов на выплату субсидий, которое может быть при разовом значительном увеличении цена газа, так и рисков всплеска инфляции.

Одновременно правительство подготовило и представило МВФ два варианта возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) на 3 года — до 1 апреля 2021 года.

Если сейчас газ "Укргаздобычи" продается через НАК "Нафтогаз Украины", то по первому варианту, согласно документам, облгазам предлагается покупать голубое топливо для населения напрямую у "Укргаздобычи"(УГД).

В 2018 году УГД может добыть 16,2 млрд куб м, из которых газсбытам для нужд населения продадут 10,9 млрд куб м по действующей цене 4942 грн/тыс куб м (5930 грн с НДС). Остаток газа идет НАК "Нафтогаз Украины" для реализации предприятиям ТКЭ.

По второму варианту УГД также продает газ облгазам для населения в 2018 году в том же объеме — 10,9 млрд куб м по такой же цене — 4942 грн/тыс куб м (5930 грн с НДС).

Но остаток — 5,3 млрд. куб.м идет уже не НАК, а для продажи на бирже.

Для тепловиков же "Нафтогаз" закупает газ в объеме 5,3 млрд куб м там, где дешевле: или на внутреннем рынке, или у "Газпрома", или у европейских поставщиков.

Согласно обоим вариантам, переход к рыночной цене газа может быть лишь в случае уменьшения числа домохозяйств, получающих субсидии до 25% и покрытия всех потребителей газа в Украине газом собственной добычи.

А это возможно именно в 2021 году, когда по прогнозу правительства при добыче в 28 млрд куб м потребление будет 27 млрд куб м.

Действующий механизм ПСО и определения цены газа для населения в правительстве считают неприемлемым для дальнейшего использования, поскольку он уже с апреля приведет к росту цены газа на 30%, что увеличит число субсидиантов до 60-80%.

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В основе всех вариантов, предложенных КМУ МВФ, лежит предложение использовать для продажи населению газ собственной добычи. Если Фонд пойдет навстречу и согласиться с предложениями Кабмина, то Гройсман мог бы ставить вопрос о снижении цены на газ. И вот почему.

Первое: нынешняя формула ХАБ+. То есть цена газа на европейском хабе плюс стоимость его транспортировки в Украину. Премьер, в случае с отечественным газом предлагает транспортировку минусовать.

Второе. На последнем круглом столе в ВР, посвященным вопросам энергетики вице-премьер Владимир Кистион сообщил, что рентабельность продаж газа "Укргаздобычи" "Нафтогазу" составляет 250%! Но ведь "Нафтогаз" перепродавая этот газ населению или предприятиям ТКЭ накручивает сверх этих 250 % свои "кровные". Таким образом, если "Укргаздобыча" станет продавать газ напрямую потребителям, то из цены уйдет посредническая накрутка "Нафтогаза".

Хватит ли смелости Гройсману в дальнейшем ставить вопрос о снижении цены продаж от УГД большой вопрос. Экономически потенциал для этого есть. Уровень рентабельности продаж отечественного газа может быть безболезненно снижен. Есть у нынешнего премьера и амбиции остаться в украинской политике на первых ролях. Одна проблема — МВФ. Последний своими псевдореформами формирует на украинском газовом рынке ситуацию, при которой на него должны зайти ТНК, перехватить на себя местную добычу газа при растущем уровне цен на голубое топливо и получать сверхприбыли. Недаром же недавно Петр Порошенко заявил, что интерес к украинскому рынку проявили десять крупных зарубежных газовых операторов. Так что едва ли МВФ проявит сговорчивость и отступит. Тем не менее, ведя борьбу за свою политическую перспективу Гройсман вынужден обнажать перед избирателями реальную ситуацию с газообеспечением страны. Она ныне демонстрирует полную антисоциальность власти, когда, прикрываясь требованиями МВФ, отечественный газ продают населению втридорога. Более того, имея очевидную картину неспособности рядовых граждан справляться с такой тарифной нагрузкой, не желают поступаться сверхприбылями отечественных монополий. В чем же тогда суть многолетней борьбы национал-патриотов, которые четверть века ратуют за обретение независимости страны, если ныне МВФ полный распорядитель экономического суверенитета Украины? Так может тогда пора внести в Конституцию соответствующие изменения и признать, что наши недра принадлежат не народу, а Международному Валютному Фонду, а украинское правительство — исполнительный орган последнего?