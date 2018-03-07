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    Политика

    Порошенко жестко ответил на требования МВФ по Антикоррупционному суду

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (606)

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    По словам главы государства, желание иностранных доноров оказать значительное влияние на назначение кандидатов в судьи в Антикоррупционный суд нарушает суверенитет Украины.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать Международный валютный фонд (МВФ), заявил президент Петр Порошенко в интервью газете Financial Times.

    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины
    МВФ, шел бы ты домой

    Как уточняет "Громадське", так Порошенко прокомментировал заявления МВФ относительно закона об Антикоррупционном суде.

    "Если кто-нибудь может представить, что иностранные доноры создают украинские суды, это противоречит Конституции", — отметил глава государства.

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    Он добавил, что желание иностранных доноров оказать значительное влияние на назначение кандидатов в судьи в Антикоррупционный суд нарушает суверенитет Украины.

    Также глава государства отметил, что готов подписать изменения в законопроект о Антикоррупционный суд, "если они будут отвечать Конституции Украины".

    В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

    Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

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    Также сообщалось, что глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом Антикоррупционном суде.

    На заседании 1 марта Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в I чтении. 

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