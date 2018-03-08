Тарифный удар. За газовую переплату заплатят все

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Конфликт из-за газа между Москвой и Киевом продолжает раскручиваться: "Газпром" сообщил о направлении "Нафтогазу" уведомления о начале процедуры расторжения контрактов на поставки и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, а украинская госкомпания, получив его, заявила о готовности российского холдинга и к пересмотру контрактов.

К таким переговорам готов и "Нафтогаз", правда вряд ли можно ожидать от них успеха, учитывая диаметрально противоположный взгляд сторон на решение арбитража. Впрочем, и разорваны контракты, согласно ожиданиям Киева, не будут, поскольку действуют они всего лишь до конца 2019 года, а судебный процесс в Стокгольме может длиться годы.

Также "Нафтогаз" уверен, что перебоев в транзите газа через Украину не будет. Урегулировать газовый спор призвала Киев и Москву Германия.

В украинской компании также подготовили счет "Газпрому" за 34% переплату европейского газа в марте 2018 года. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украине пришлось покупать газ у Европы в 4 раза дороже того, который могла купить у РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Витренко, в эти дни на европейском рынке газ торговался по цене от тысячи долларов за кубометр. Коммерческий директор монополиста поблагодарил всех "сознательных украинцев" за снижение потребления топлива. и выразил уверенность, что "Газпром" "оказался в ловушке, которую подготовил для украинской компании", поскольку Украина смогла обеспечить импорт сырья из Европы и "слезла с газовой иглы России".

Грядут суды

При этом "Газпром", скорее всего, будет требовать в суде также опротестования и определенным образом видоизменения этого решения, которое касается выплаты 2,5 миллиардов долларов, прогнозирует эксперт в сфере энергетики, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Эта сумма будет заморожена, скорее всего…. Однозначно сказать, что суды Европы дадут разрешение на арест имущества, тем более, на отчуждение, это также вопрос многолетних судебных процессов. Поэтому суд будет продолжаться, и сумма 2,5 миллиарда долларов не будет выплачиваться, скорее всего", – рассказал Корольчук.

Аналогичная ситуация – с компенсацией переплаты газа со стороны "Нафтогаза": это тоже вопрос судебного разбирательства, и, скорее всего, также не одного года, прогнозирует эксперт.

"Потому что это надо доказать, что были основания для этого. Как мы увидели, процедурные моменты занимают часто, например, до половины времени самого судебного процесса", – сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

"Переплатим, но покажем "Газпрому" дулю"

А политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что власть не зря "ежедневно заполняет информпространство воплями, что нам приходится покупать дорогой газ из Европы".

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"Украинцев готовят к давно запланированному весеннему повышению тарифов на газ, чтобы наша власть получила и "распилила" перед побегом очередной транш МВФ. И виновата в повышении тарифов будет якобы не наша власть, а Путин. Думаю, для "патриотов" "прокатит". Переплатим больше — но покажем "Газпрому" дулю", – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

Хотя из Европы идет все тот же российский газ, подчеркивает он, просто с наценкой посредников.