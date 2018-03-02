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    "Нафтогаз" направит "Газпрому" письмо для пересмотра тарифа на транзит

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    (обновлено: )1067014
    Главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" в рамках спора с "Газпромом" в арбитраже среди прочих требований добивался пересмотра тарифа на транзит, начиная с 2010 года.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" в ближайшее время отправит "Газпрому" письмо с предложением пересмотреть тариф на транзит газа, впоследствии может обратиться в Стокгольмский арбитраж. Об этом заявил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко в эфире телеканала Zik.

    Он напомнил, что "Нафтогаз" в рамках спора с "Газпромом" в арбитраже среди прочих требований также добивался пересмотра тарифа на транзит, начиная с 2010 года.

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    Украинское фото
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    "Трибунал не удовлетворил эти требования, сказал: смотрите, то письмо, которое вы направляли в 2009 году, которое, как вы говорите было требованием о пересмотре тарифа, не отвечает формальным требованиям, поэтому мы тариф пересмотреть не можем. Над чем сейчас работает "Нафтогаз" — над новым письмом, которое уже будет отвечать всем формальностям… и в ближайшее время такое письмо будет в "Газпром" отправлено", — заявил Витренко.

    По его словам, если "Газпром" не согласится на пересмотр тарифа, то "Нафтогаз" снова обратится в арбитраж.

    "Будет процедура, когда мы скажем — давайте вначале переговоры. После если мы не договоримся на переговорах, тогда, возможно, будет новый арбитраж. Расчеты все мы предоставим и тогда, если переговоры не закончатся как-то нормально, тогда уже мы будем говорить, какой тариф мы требуем через арбитраж", — пояснил Витренко.

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    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

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