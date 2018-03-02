Гройсман назвал сроки режима газовой экономии

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ситуация в Украине в связи с дефицитом газа контролируемая, режим экономии будет завершен во вторник, максимум, в среду.

"Мы делаем все, чтобы ситуацию на вторник включительно вывести на штатный режим, и самое главное, я подчеркиваю, ситуация абсолютно контролируемая, и мы уверены в том, что все будет абсолютно стабилизировано", — сказал Гройсман в ходе брифинга.

"Ситуация на вторник, максимум среду будет полностью стабилизирована", — добавил премьер. При этом, по его словам, Министерство образования уже приняло решение о том, что до среды не будет проводиться обучение школьников — для сокращения потребления газа.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

Глава украинской компании Андрей Коболев позже сообщил, что в начале марта в Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубометров в сутки все равно будет не хватать.