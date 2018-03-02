Fitch: "Газпром" и "Нафтогаз" постараются обойтись без прекращения транзита

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. "Газпром" и "Нафтогаз", скорее всего, попытаются разрешить спор без прекращения транзита газа в ЕС, — это невыгодно обеим сторонам, полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

"До строительства "Северного потока 2" "Газпром" не сможет осуществлять поставки всего законтрактованного газа в обход Украины. Для Украины, с другой стороны, 2 миллиарда долларов, которые она ежегодно получает за транзит, – довольно большая сумма. Вопрос придется как-то улаживать. Однако до того момента, как стороны сядут за стол переговоров, ситуация будет оставаться довольно нервной", — сказал Маринченко РИА Новости.

Эксперт отметил, что попытка досрочного разрыва контрактов на поставку и транзит газа, а также несогласие с решением Стокгольмского арбитража может "негативно сказаться на имидже "Газпрома" в Европе, и в том числе привести к уменьшению количества сторонников строительства "Северного потока-2".

Он также считает, что Украина в условиях дефицита газа вряд ли будет пытаться отбирать транзитный газ. "Ей надо всячески укреплять свой имидж надежного транзитера. Кроме того, в отличие от ситуации 2006 и 2009 годов, у Украины есть возможность осуществлять закупки реверсного газа для удовлетворения собственных нужд", — пояснил Маринченко.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Власти Украины в связи с этим заявили о дефиците газа в стране и ввели режим экономии потребления газа до 6 марта.