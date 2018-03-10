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    Fitch Ratings

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 136
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    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch: "Газпром" и "Нафтогаз" постараются обойтись без прекращения транзита
    19:35 02.03.2018
    988Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Директор группы международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что до строительства "Северного потока 2" "Газпром" не сможет осуществлять поставки всего законтрактованного газа в обход Украины.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch дал прогноз по траншу МВФ Украине
    16:59 29.01.2018
    972Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Постоянное взаимодействие с МВФ и другими международными партнерами остается ключевым условием доступа Украины к официальному и внешнему финансированию для обслуживания госдолга в 2020-2021 годах.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch Ratings сделало позитивный прогноз по инфляции в Украине
    18:17 30.11.2017
    449
    По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, инфляция в Украине на конец 2017 года составит 13,7% и 9,1% - на конец 2018 года.
    Флаг Венесуэлы
    Fitch объявило об ограниченном дефолте Венесуэлы
    04:01 15.11.2017
    138Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Решение о понижении рейтинга принято, несмотря на заявление министра связи Венесуэлы Хорхе Родригеса о начале платежей по процентам за обслуживание внешнего долга со вторника.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch понизил суверенный рейтинг Венесуэлы до "С"
    05:15 04.11.2017
    65Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    С учетом платежей, которые ранее не были сделаны по суверенным облигациям, относящимся к 30-дневному льготному периоду, Fitch считает, что это делает долговой дефолт Венесуэлы весьма вероятным.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch дал новый прогноз по ВВП Украины
    16:14 30.10.2017
    1474
    В 2017 году ожидается рост ВВП Украины на 2%, тогда как прогнозы на следующие два года были улучшены - 3,2% и 3,7% соответственно.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом
    04:11 28.10.2017
    223
    Агентство отмечает, что рейтинги Украины отражают "высокую долговую нагрузку государственного сектора и структурные недостатки в банковском секторе, геополитические и политические риски".
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch подтвердило рейтинги Харькова и Киева
    11:45 02.10.2017
    238
    Агентство повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до "A- (ukr)"с "BBB (ukr)", рейтинг Харькова сохранен на уровне "AA- (ukr)" со стабильным прогнозом.
    Fitch
    Fitch дало новый прогноз по ВВП в Украине
    20:24 30.04.2017
    816
    По данным агентства, в 2018 году рост ВВП может увеличиться до 3% за счет улучшения потребительского спроса и инвестиций. Кроме этого, Fitch прогнозирует среднюю инфляцию в 2017 году на уровне 11,2%.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch подтвердило суверенный рейтинг Украины на уровне "B-"
    23:48 28.04.2017
    497
    Агентство отмечает, что "улучшение экспортных цен на сырьевые товары и увеличение объемов экспорта продукции сельскохозяйственного сектора должны смягчить увеличение дефицита торгового баланса Украины".
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch подтвердил неустойчивость финансовых показателей Киева и Харькова
    18:16 03.04.2017
    199
    По мнению агентства, условный риск у Киева остается существенным и обусловлен обязательствами муниципальных предприятий сектора ЖКХ, которые имеют накопленную кредиторскую задолженность перед поставщиками за 2014-2016 годы.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch подтверждает рейтинги РФ на уровне "BBB-", но может их понизить
    03:59 01.04.2017
    286
    Международное рейтинговое агентство отмечает, что рост экономики РФ восстанавливается, но будет оставаться относительно слабым - 1,4% в 2017 году и 2,2% в 2018 году.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch: санкции Украины ослабят позиции госбанков РФ в переговорах о продаже
    17:48 20.03.2017
    382Уход российских банков из Украины
    По словам старшего директора международного рейтингового агентства Fitch Александра Данилова, санкции Украины могут вызвать волнение клиентов и спровоцировать оттоки средств, которые придется замещать материнским банкам.
    ПриватБанк
    Fitch понизило рейтинг "ПриватБанка" до уровня ограниченного дефолта
    18:23 30.12.2016
    1578Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Агентство Fitch также убрало рейтинги из списка на пересмотр с "развивающимся прогнозом". Долгосрочный РДЭ "ПриватБанка" в местной валюте остался на уровне "ССС".
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch: национализация "ПриватБанка" - испытание для реформ в Украине
    22:13 21.12.2016
    263Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Эксперты международного рейтингового агентства отмечают, что, несмотря на определенный прогресс, капитализация банковского сектора в Украине низкая, а проблемных кредитов много.
    Fitch
    Fitch ждет ускорения роста ВВП в странах Европы с переходной экономикой
    22:22 29.11.2016
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    Рост экономики Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) будет поддерживаться увеличением траншей со стороны Евросоюза (ЕС), стимулирующего положение в кредитно-денежной сфере, а также ростом занятости и реальной заработной платы.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch повысило рейтинг Киева
    19:26 18.11.2016
    124
    В пресс-релизе агентства отмечается, что Fitch также повысило долгосрочный рейтинг Киева по национальной шкале до уровня "BBB(ukr)" с "BB+(ukr)" , прогноз стабильный.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Рейтинг Fitch: Украина вышла из преддефолтного состояния - Черный
    04:19 15.11.2016
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    Экономический эксперт, главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что повышение рейтинга в оценках агентства Fitch демонстрирует, что Украина вышла из преддефолтного состояния.
    Валерия Гонтарева
    Хроника 11 ноября: больничный Валерии Гонтаревой, Россия запретила въезд экс-послу США
    11:10 12.11.2016
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    В пятницу глава НБУ Валерия Гонтарева ушла на больничный, ее обязанности временно исполняет Яков Смолий. Россия запретила въезд экс-послу США Макфолу в рамках зеркальных санкций.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch повысило суверенный рейтинг Украины до уровня "B-"
    00:50 12.11.2016
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    Как говорится в сообщении агентства, обнародованном в ночь на субботу, рейтинг по выпуску облигаций в иностранной и национальной валютах Украины повышен с уровня "CCC" до "B-".
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    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch: "Газпром" и "Нафтогаз" постараются обойтись без прекращения транзита
    19:35 02.03.2018
    988
    Директор группы международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что до строительства "Северного потока 2" "Газпром" не сможет осуществлять поставки всего законтрактованного газа в обход Украины.
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