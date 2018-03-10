Директор группы международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что до строительства "Северного потока 2" "Газпром" не сможет осуществлять поставки всего законтрактованного газа в обход Украины.
Агентство отмечает, что "улучшение экспортных цен на сырьевые товары и увеличение объемов экспорта продукции сельскохозяйственного сектора должны смягчить увеличение дефицита торгового баланса Украины".
По мнению агентства, условный риск у Киева остается существенным и обусловлен обязательствами муниципальных предприятий сектора ЖКХ, которые имеют накопленную кредиторскую задолженность перед поставщиками за 2014-2016 годы.
По словам старшего директора международного рейтингового агентства Fitch Александра Данилова, санкции Украины могут вызвать волнение клиентов и спровоцировать оттоки средств, которые придется замещать материнским банкам.
Рост экономики Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) будет поддерживаться увеличением траншей со стороны Евросоюза (ЕС), стимулирующего положение в кредитно-денежной сфере, а также ростом занятости и реальной заработной платы.
Экономический эксперт, главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что повышение рейтинга в оценках агентства Fitch демонстрирует, что Украина вышла из преддефолтного состояния.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Директор группы международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что до строительства "Северного потока 2" "Газпром" не сможет осуществлять поставки всего законтрактованного газа в обход Украины.