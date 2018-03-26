Fitch подтвердило рейтинги двух городов Украины

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах на уровне "В-", сообщается на официальном сайте агентства.

Агентство подтвердило Киеву национальный долгосрочный рейтинг на уровне "A-(ukr)", Харькову — краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "В" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "AA-(ukr)".

Как отмечается, подтверждение рейтингов Киева отражает умеренный уровень долга города и сохранение бюджетных показателей с хорошим операционным балансом, что обусловлено ростом налоговых поступлений на фоне восстановления экономики.

А подтверждение рейтингов Харькова отражает хорошие операционные показатели города и отсутствие у него прямого долга.

Рейтинги обеих городов продолжают сдерживаться рейтингами Украины и слабой институциональной средой для украинских местных и региональных органов власти.

Как сообщалось ранее, Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики до 3,3% с ожидавшихся в октябре 3,1%, а на 2019 год — до 3,2% с 3%, говорится в мартовском прогнозе агентства.