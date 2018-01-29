Fitch дал прогноз по траншу МВФ Украине

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Украина получит следующий транш кредита Международного валютного фонда в размере около $1,9 млрд в течение этого года. Так считают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.

В агентстве отмечают, что постоянное взаимодействие с МВФ и другими международными партнерами остается ключевым условием доступа Украины к официальному и внешнему финансированию для обслуживания госдолга в 2020-2021 годах.

Выдвижение Якова Смолия на пост председателя Национального банка Украины (НБУ) должно снизить неопределенность относительно устойчивости и независимости регулятора, указывают в Fitch.

По мнению аналитиков агентства, повышение учетной ставки НБУ свидетельствует о том, что регулятор по-прежнему сосредоточен на сокращении инфляции в рамках запланированного перехода к инфляционному таргетированию.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что Украине грозит дефолт в случае прекращение сотрудничества с МВФ.