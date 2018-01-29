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    Fitch дал прогноз по траншу МВФ Украине

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    Украина клянчит новый транш у МВФ (547)

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    Постоянное взаимодействие с МВФ и другими международными партнерами остается ключевым условием доступа Украины к официальному и внешнему финансированию для обслуживания госдолга в 2020-2021 годах.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Украина получит следующий транш кредита Международного валютного фонда в размере около $1,9 млрд в течение этого года. Так считают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.

    В агентстве отмечают, что постоянное взаимодействие с МВФ и другими международными партнерами остается ключевым условием доступа Украины к официальному и внешнему финансированию для обслуживания госдолга в 2020-2021 годах.

    Выдвижение Якова Смолия на пост председателя Национального банка Украины (НБУ) должно снизить неопределенность относительно устойчивости и независимости регулятора, указывают в Fitch.

    По мнению аналитиков агентства, повышение учетной ставки НБУ свидетельствует о том, что регулятор по-прежнему сосредоточен на сокращении инфляции в рамках запланированного перехода к инфляционному таргетированию.

    Напомним, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что Украине грозит дефолт в случае прекращение сотрудничества с МВФ.

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