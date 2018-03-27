Fitch сохранило прогноз роста экономики Украины в 2018 году

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,2%, спрогнозировав ускорение роста ВВП в 2019 году на 3,7%, говорится в пресс-релизе агентства, на который ссылается УНИАН.

Агентство отмечает, что в 2017 году экономика Украины продолжала демонстрировать небольшое восстановление и оценивает рост ВВП по итогам года на 2%.

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Fitch прогнозирует, что экономическая активность будет постепенно восстанавливаться за счет внутреннего спроса.

"Нерешенные конфликты на востоке Украины, вероятно, сильно повлияют на перспективы восстановления, тогда как отсутствие доступа к ресурсам Донецка и Луганска будет по-прежнему негативно влиять на показатели эффективности", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что правительство Укаины находится под давлением сложной программы реформ, проведение которых является условием предоставления Международным валютным фондом внешнего финансирования.

Ранее сообщалось, что Fitch подтвердило рейтинги двух городов Украины — Киева и Харькова.