Хроника 28 апреля: субсидии по-новому, марш в честь дивизии СС "Галичина"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В субботу, 28 апреля, Fitch подтвердило рейтинги Украины, Вятрович объяснил значение годовщины создания СС "Галичина" для украинцев, сотни заробитчан застряли в очередях на границе Украины с Польшей, в NASA закрыли проект исследования Луны Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Власти Украины ужесточили правила получения субсидий

Кабинет министров Украины ужесточил правила предоставления субсидии на ЖК-услуги для населения. Со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет новые автомобили и большие квартиры или имеет теневую занятость. В Минсоцполитики сообщили, что право на субсидии могут потерять 20% получателей.

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Во Львове националисты провели марш в честь дивизии СС "Галичина"

Во Львове националисты провели марш величия и духа. Около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам Львова в честь 75-ой годовщины создания Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии. Марш прошел от памятника Степану Бандере центральным улицам города.

Вятрович объяснил значение годовщины создания СС "Галичина" для украинцев

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что годовщина создания СС "Галичина" не должна являться праздником для Украины. По его словам, нацистская Германия воспринимала украинцев также, как и СССР. "Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" – не праздник для украинцев. В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо. Разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии "Галичина" обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу", — добавил Вятрович.

Сотни заробитчан застряли в очередях на границе Украины с Польшей

На украинско-польской границе на КПП "Шегины — Медика" образовались очереди из сотен граждан Украины, которые возвращаются с заработков домой на майские праздники. Простаивая в огромной очереди, люди ожидали пересечения границы по пешеходному коридору по 4-5 часов.

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Fitch подтвердило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и местной валюте на уровне "B-" с прогнозом рейтингов "стабильный". краткосрочные РДЭ в иностранной и местной валюте подтверждены на уровне "B", "страновый потолок" (риск ограничения перевода иностранной валюты за рубеж и конвертируемости валюты правительством рейтингуемой страны) подтвержден на уровне "B-", Рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины подтвержден на уровне "B-", краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте – на уровне "B".

СМИ узнали личность погибшего при взрыве гранаты в авто в Киеве

Во время взрыва машины в Киеве погиб 45-летний журналист Виталий Кукса. Об этом сообщила ТСН со ссылкой на собственные источники. По информации издания, он был мобилизован и служил в зоне АТО связистом, много писал о войне и на военные темы, служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи. За рулем автомобиля был 24-летний Андрей Сироштан. Издание сообщило, что граната взорвалась в руках Куксы. В машине нашли спусковой рычаг.

Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе состоявшегося в пятницу саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в ядерном вооружении не будет необходимости, если будет достигнуто соглашение с США об окончании войны и построено доверие между странами, заявил представитель администрации южнокорейского президента Юн Ен Чхан. По словам представителя администрации президента Южной Кореи, лидер КНДР также подчеркнул, что "несмотря на то, что он всегда выступал против США, люди поймут, что он не является тем, кто сбросил бы ядерное оружие на США, Южную Корею или страны Тихоокеанского региона".

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына: названы страны, куда они готовы прилететь

После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Трамп заявил ранее, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через "три-четыре недели". Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в Монголии или Сингапуре, воощил телеканал CBS со ссылкой на источники в американской администрации.

В NASA закрыли проект исследования Луны

Астронавты NASA отказались от проекта лунохода Resource Prospector по исследованию поверхности спутника Земли, в том числе поисках водорода, кислорода и воды. Сотрудник Университета Центральной Флориды Фил Метцгер, работавший над луноходом, заявил, что другого аналогичного проекта космическое агентство не предполагает. По его мнению, отказ от Resource Prospector связан с финансами.