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    Общество

    Сотни заробитчан застряли в очередях на границе Украины с Польшей

    (обновлено: )55312
    На украинско-польской границе на КПП "Шегины - Медика" сотни граждан Украины не смогли своевременно пройти пограничный и таможенный контроль. Люди стояли в очереди по 4-5 часов и опоздали на поезда.
    Очередь на КПП Шегины- Медика
    Фото Varta-1

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. На украинско-польской границе на КПП "Шегины — Медика" образовались очереди из сотен граждан Украины, которые возвращаются с заработков домой на майские праздники.

    Пожар на КПП Ужгород
    Видео пользователь Facebook Rostyslav Behesh
    На КПП "Ужгород" на границе со Словакией загорелось авто

    Простаивая в огромной очереди, люди ожидали пересечения границы по пешеходному коридору по 4-5 часов.

    "На нейтральной полосе между польским и украинским пунктами нет вообще ничего, даже туалетов. У людей не выдерживают нервы: доходит до драк, в ходе якобы пошло камни, сообщают о сломанный забор, через который люди пытаются добраться туалета. ", — говорится в сообщении пользователя Facebook Виктора Корбута, который выложил фотографии очередей.

    Он также снял видео, которое датировано вечером 28 апреля. Корбут указывает, украинцы измучены ожиданием, и очередь совсем не продвигается.

    Позднее стало известно, что многие из тех, застрял на КПП "Шегины — Медика" опоздали на поезда из Львова в другие города.

    Ранее Госпогранслужба сообщила, что большие очереди образовались и на КПП в Донбассе. В течение суток линию разграничения через КПВВ пересекли 47,5 тысячи человек и более 6000 транспортных средств.

    Кроме того, более 200 украинских туристов не могли своевременно вылететь из Шарм-эль-Шейха. Спустя несколько часов часть группы улетела во Львов.

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