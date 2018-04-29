Сотни заробитчан застряли в очередях на границе Украины с Польшей

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. На украинско-польской границе на КПП "Шегины — Медика" образовались очереди из сотен граждан Украины, которые возвращаются с заработков домой на майские праздники.

Простаивая в огромной очереди, люди ожидали пересечения границы по пешеходному коридору по 4-5 часов.

"На нейтральной полосе между польским и украинским пунктами нет вообще ничего, даже туалетов. У людей не выдерживают нервы: доходит до драк, в ходе якобы пошло камни, сообщают о сломанный забор, через который люди пытаются добраться туалета. ", — говорится в сообщении пользователя Facebook Виктора Корбута, который выложил фотографии очередей.

Он также снял видео, которое датировано вечером 28 апреля. Корбут указывает, украинцы измучены ожиданием, и очередь совсем не продвигается.

Позднее стало известно, что многие из тех, застрял на КПП "Шегины — Медика" опоздали на поезда из Львова в другие города.

Ранее Госпогранслужба сообщила, что большие очереди образовались и на КПП в Донбассе. В течение суток линию разграничения через КПВВ пересекли 47,5 тысячи человек и более 6000 транспортных средств.

Кроме того, более 200 украинских туристов не могли своевременно вылететь из Шарм-эль-Шейха. Спустя несколько часов часть группы улетела во Львов.