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    На КПП "Ужгород" на границе со Словакией загорелось авто

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    Один из автомобилей, стоявших в очереди на пересечение украинско-словацкой границы, загорелся на нейтральной территории. Потушить авто помогли водители других машин.
    Видео пользователь Facebook Rostyslav Behesh

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. На нейтральной территории контрольно-пропускного пункта "Ужгород" на украинско-словацкой границе произошел пожар.

    Очевидцы сообщают, что "на пересечке" загорелось авто.

    "Горит автомобиль. Благодаря оперативному вмешательству автомобилистов возгорание удалось локализовать. Обошлось без тяжелых последствий", — написал на своей странице в Facebook Ростилав Бехеш.

    Ранее сообщалось, что на границе Украины с Польшей на КПП "Рава-Русская" образовался затор из автомобилей длиной в 4 километра.

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