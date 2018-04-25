На КПП "Ужгород" на границе со Словакией загорелось авто

Видео пользователь Facebook Rostyslav Behesh

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. На нейтральной территории контрольно-пропускного пункта "Ужгород" на украинско-словацкой границе произошел пожар.

Очевидцы сообщают, что "на пересечке" загорелось авто.

"Горит автомобиль. Благодаря оперативному вмешательству автомобилистов возгорание удалось локализовать. Обошлось без тяжелых последствий", — написал на своей странице в Facebook Ростилав Бехеш.

Ранее сообщалось, что на границе Украины с Польшей на КПП "Рава-Русская" образовался затор из автомобилей длиной в 4 километра.

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