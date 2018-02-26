Евроремонт КПП: все думают о деньгах, а не о людях

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Государственная фискальная служба не должна строить таможенные пункты пропуска на границе. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк. По его мнению, строительство инфраструктурных проектов на украинской границе нужно делегировать местным органам власти.

Напомним, во вторник, 20 февраля, Reuters сообщило, что ЕС сворачивает программу помощи Украине, в рамках которой он был готов выделить больше 29 млн евро на модернизацию шести пунктов пропуска на границе с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей. Украинские фискалы эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Ответ от Государственной фискальной службы был следующий: в ноябре-декабре 2017 года ведомство направило финальный отчет о состоянии реализации проектов европейской стороне и теперь ждет на него ответ. Официальной информации об ответе с европейской стороны пока нет. Министр финансов в свою очередь на вопрос журналистов по этому поводу сказал, что строить объекты должны местные власти.

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О строительстве инфраструктурных проектов на таможне, рассказал председатель Львовской ОГА Олег Синютка в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи Львівська область готова за свій кошт розбудовувати митницю? facebook.com/mvs.gov.ua Как всегда проворовались... В соцсетях шум из-за отказа ЕС по украинским КПП

— Мені видається, що сьогодні не стоїть питання, за чий кошт розбудовувати митницю. Сьогодні, швидше, стоїть питання, як ефективно використати кошти, які виділені, якщо говорити про Львівщину, то у рамках кредиту республіки Польща для України, для розбудови прикордонної інфраструктури.

Зараз вже підтвердили, що ЄС призупинив фінансування цих проектів, а добудовувати митницю потрібно.

— Я переконаний, що постановка питань, чиї кошти і як їх поділити, є апріорі неправильною. Я думаю, що сьогодні треба говорити про те, що перетин українсько-євросоюзівського чи українсько-польського кордону є абсолютно некомфортним для громадян України. І треба зробити все, щоб цей кордон сьогодні не розділяв Україну і ЄС, а щоб кордон був точкою, на якій люди будуть відчувати комфорт і будуть відчувати, що асоціація між Україною та ЄС розпочинає працювати. Це ключове питання. А вирішивши це питання, вже тоді треба думати про ресурси. Чи це ресурси грантової допомоги, у якої насправді є дуже негарна історія, чи це ресурси кредитні, чи державні, чи місцевих бюджетів. Але первинно ми не повинні ділити гроші, первинно ми повинні думати про людей.

Як цей проект був реалізований на тих пунктах, які є на території Львівщини?

— Ми не були учасниками процесу і не були ні координаторами, ні виконавцями цього проекту. Я брав участь разом з представниками Волинської і Закарпатської областей на раді, яку проводив перший віце-прем'єр Степан Кубів, за участі представників МЗС, ДФС. По чесному скажу, мені було соромно за деяких державних чиновників.

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За кого саме?

— Не хотілося б уточнювати, тому що, я вважаю, що якщо нараду проводить перший віце-прем'єр, то він має можливість коментувати і давати доручення стосовно коментарів.

А взагалі якась координація, чи можливо хоч якесь співробітництво з ДФС по переобладнанню цих митних пунктів відбувалося, або місцева влада взагалі була усунена від цього процесу?

— Для нас стояло питання, якщо говорити про українсько-польський кордон, на відтинку від самого кордону і початку автомобільної магістралі, яка веде на Краків і далі на Берлін, до кільця, який розподіляє потоки автомобільного транспорту на території України, в межах десь одного кілометра — це будувати дорогу. Ми це зробили ще в 2016 році, тому що ми перед центральними органами влади і перед польською стороною взяли на себе такі зобов'язання. І мені, звичайно, дуже прикро, що впродовж року вже зроблена дорога, яка коштувала не один десяток мільйонів гривень, а люди далі мають незручності під час перетину кордону.

У разі, якщо все ж таки буде покладено відповідальність за переобладнання митних пунктів на українсько-польському кордоні на місцеву владу, зокрема на Львівську ОДА, тоді скільки часу може знадобитися вам для проведення всіх необхідних тендерів, для завершення цього процесу перебудови митних пунктів?

— По-перше, ми не боїмося відповідальності, ми минулого року відремонтували на території Львівщини 600 кілометрів доріг і минулого року в об'єкти інфраструктури, соціальної інфраструктури інвестували більше трьох мільярдів гривень. Тому нас не лякає сьогодні можливість виконувати такі роботи. І я думаю, що тут першочергово повинно бути державне рішення, в залежності від цього державного рішення ми готові взяти на себе відповідальність. Але я переконаний, що рішення повинно прийматися безперечно за участі тих органів влади, тих структур, які потім будуть відповідати і виконувати.

А яка відповідальність?

— Вчасно визначити термін, провести, я думаю, що потрібно доопрацювання проектних робіт, оголосити тендерні процедури, провести в системі Prozorro тендер і у вказані терміни забезпечити виконання робіт.

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А якщо це не буде забезпечено, тоді яка відповідальність?

— Нема сьогодні речей на території Львівської області, де би були поставлені задачі і вони не були виконані.

О готовности достраивать таможенные пункты на Закарпатье, рассказал директор департамента связей с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

"На реконструкцію пунктів пропуску були виділені гроші ЄС. Ще влітку 2015 року, коли Геннадій Москаль був переведений головою ОДА на Закарпаття, він сам просив тодішнього голову ДФС Насірова, щоб гроші, які ЄС передав ДФС, перенаправили в Закарпатську ОДА. І тоді реконструкція була б завершена. Бо вже на той час, ще на липень 2015 року і словаки, і угорці свою частину коштів ЄС освоїли. Тому вийшла взагалі така ганебна ситуація, що наполовину пункт пропуску реконструйований, а з українського боку як він був в радянський період, так і залишався".

Ранее директор Института социально-экономических трансформаций Илья Несходовский заявлял, что коррупция на таможне сделала границы Украины дырявыми.

Кроме того, представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян отметил, что повышенные меры безопасности на границах с ЕС привычны для украинцев.