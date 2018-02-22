Толпа перекрыла КПП на границе с Польшей, начались драки с полицией

Фото varta1.com.ua

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. На границе Украины и Польши протестующие заблокировали работу КПП "Рава-Русская" (Львовская область), сообщает на своей странице в Facebook Игорь Зинкевич.

По его словам, из-за остановки работы перед КПП образовалась большая очередь.

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"Непонятно, что происходит на таможне, люди кричат и нападают на полицию. Возмущенные люди перекрыли дорогу возле въезда на КПП", — пишет Зинкевич.

Фото varta1.com.ua Блокирование КПП Рава-Руская на границе с Польшей

Напомним, что ранее возле украинских КПП уже несколько раз происходили акции протеста жителей приграничных районов, возмущенных изменением таможенных правил.

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Представители так называемого "челночного бизнес" против изменения правил беспошлинного ввоза товаров в Украину, согласно которым без уплаты пошлины можно ввозить товары на сумму до 500 евро и весом до 50 кг в случае, если гражданин въезжает в Украину не чаще одного раза за 72 часа и отсутствовал в стране более 24 часов.