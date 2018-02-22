наверх
22.02.201817:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Толпа перекрыла КПП на границе с Польшей, начались драки с полицией

    (обновлено: )1597141
    "Люди кричат и нападают на полицию. Возмущенные люди перекрыли дорогу возле въезда на КПП", - так описывает происходящее сотрудник львовского управления Нацполиции.
    Блокирование КПП Рава-Руская на границе с Польшей
    Фото varta1.com.ua

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. На границе Украины и Польши протестующие заблокировали работу КПП "Рава-Русская" (Львовская область), сообщает на своей странице в Facebook Игорь Зинкевич.

    По его словам, из-за остановки работы перед КПП образовалась большая очередь.

    Читайте также: Как всегда проворовались… В соцсетях шум из-за отказа ЕС по украинским КПП

    "Непонятно, что происходит на таможне, люди кричат и нападают на полицию. Возмущенные люди перекрыли дорогу возле въезда на КПП", — пишет Зинкевич.

    Фото varta1.com.ua
    Блокирование КПП Рава-Руская на границе с Польшей

    Напомним, что ранее возле украинских КПП уже несколько раз происходили акции протеста жителей приграничных районов, возмущенных изменением таможенных правил.

    Читайте также: Доверия нет. ЕС закрывает проект модернизации границы Украины

    Представители так называемого "челночного бизнес" против изменения правил беспошлинного ввоза товаров в Украину, согласно которым без уплаты пошлины можно ввозить товары на сумму до 500 евро и весом до 50 кг в случае, если гражданин въезжает в Украину не чаще одного раза за 72 часа и отсутствовал в стране более 24 часов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Евгения Бильченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев