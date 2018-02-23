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    В Украине отказались возвращать деньги ЕС за срыв модернизации КПП

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    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе (14)

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    По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина может вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС.
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Украина не собирается возвращать деньги, выданные ЕС на развитие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на западной границе Украины. Более того, в Кабмине уверены, что ЕС и дальше будет финансировать страну. Из этих будущих инвестиций Евросоюзу и предлагается "удержать" нужную сумму.

    Контрольно-пропускной пункт на границе
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    Как всегда проворовались... В соцсетях шум из-за отказа ЕС по украинским КПП

    Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что ЕС прекратил финансирование модернизации КПП на украинской границе. По его словам, это очень негативный сигнал и такое решение принято "из-за несостоятельности" украинских властей.

    "Это (срыв реализации проекта. — Ред.) случилось из-за того, что Украина не смогла и на уровне Государственной фискальной службы, и на уровне местных органов власти выполнить свои обязательства по этим проектам. Украина не должна возвращать 8 млн евро. Есть другие механизмы, каким образом ЕС сможет недодать эти средства Украине в будущих программах", — сообщила журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает РБК-Украина.

    По ее словам, именно таким образом и будут разворачиваться события по средствам, которые неэффективно использованы в Украине. Практически все проекты по КПП были начаты в 2012-2013 годах.

    "Хочу подчеркнуть, что эти проекты не начались в течение двух-трех последних лет. Эти проекты тянутся еще с предыдущей программы финансирования ЕС. Начались в 2012-13 годах. Уже сразу на тех этапах было осуществлено много злоупотреблений… Нам не удалось договориться о том, чтобы эти проекты были продолжены. Вместе с тем, мы можем вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС, из-за того, что транзит увеличивается", — добавила Климпуш-Цинцадзе.

    Проект по модернизации и постройке шести украинских КПП на восточной границе ЕС был создан в 2014 году. Он направлен на интеграцию украинской экономики со странами-соседями из ЕС. Официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич ранее заявляла, что на выполнение этой программы ЕС должен был перечислить Киеву 29,2 миллиона евро.

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