В Украине отказались возвращать деньги ЕС за срыв модернизации КПП

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Украина не собирается возвращать деньги, выданные ЕС на развитие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на западной границе Украины. Более того, в Кабмине уверены, что ЕС и дальше будет финансировать страну. Из этих будущих инвестиций Евросоюзу и предлагается "удержать" нужную сумму.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что ЕС прекратил финансирование модернизации КПП на украинской границе. По его словам, это очень негативный сигнал и такое решение принято "из-за несостоятельности" украинских властей.

"Это (срыв реализации проекта. — Ред.) случилось из-за того, что Украина не смогла и на уровне Государственной фискальной службы, и на уровне местных органов власти выполнить свои обязательства по этим проектам. Украина не должна возвращать 8 млн евро. Есть другие механизмы, каким образом ЕС сможет недодать эти средства Украине в будущих программах", — сообщила журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает РБК-Украина.

По ее словам, именно таким образом и будут разворачиваться события по средствам, которые неэффективно использованы в Украине. Практически все проекты по КПП были начаты в 2012-2013 годах.

"Хочу подчеркнуть, что эти проекты не начались в течение двух-трех последних лет. Эти проекты тянутся еще с предыдущей программы финансирования ЕС. Начались в 2012-13 годах. Уже сразу на тех этапах было осуществлено много злоупотреблений… Нам не удалось договориться о том, чтобы эти проекты были продолжены. Вместе с тем, мы можем вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС, из-за того, что транзит увеличивается", — добавила Климпуш-Цинцадзе.

Проект по модернизации и постройке шести украинских КПП на восточной границе ЕС был создан в 2014 году. Он направлен на интеграцию украинской экономики со странами-соседями из ЕС. Официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич ранее заявляла, что на выполнение этой программы ЕС должен был перечислить Киеву 29,2 миллиона евро.