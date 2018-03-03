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    В мире

    В Сирии снайперы обстреливают КПП, перемирие нарушается в 4 городах

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    Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщил, что по вине "вооруженных группировок, блокирующих доступ населения к гуманитарному коридору, никому из мирных жителей покинуть Восточную Гуту не удалось".
    Последствия удара по сирийской Думе близ Дамаска
    REUTERS Bassam Khabieh

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Обстановка в районе пункта пропуска в сирийской Восточной Гуте продолжает ухудшаться, подступы к нему обстреливаются снайперами, заявил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

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    Сообщается, что по вине действующих в районе "вооруженных группировок, блокирующих доступ населения к гуманитарному коридору со своей стороны, никому из мирных жителей покинуть Восточную Гуту в очередной раз не удалось".

    "Обстановка в районе пункта пропуска продолжает ухудшаться. Подступы к нему обстреливаются снайперами. Для своих провокационных вылазок боевики используют сеть подземных тоннелей. Кроме того, сегодня в период c 9 часов 35 минут до 11 часов 10 минут гуманитарный коридор был 4 раза обстрелян из стрелкового оружия. Ранено три местных жителя", — говорится в сообщении.

    "Введенный резолюцией 2401 на территории Сирии 30-дневный режим прекращения боевых действий постоянно нарушается незаконными вооруженными формированиями в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск, а также в Восточной Гуте", — сказал он.

    Как отметил Евтушенко, примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации в Сирии, а также исполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2401 остаются главными направлениями, на которых сейчас сосредоточена работа российского Центра примирения враждующих сторон.

    Евтушенко сообщил, что жилые кварталы Дамаска и его пригородов за прошедшие сутки было обстреляны из минометов восемь раз. При этом было выпущено 64 мины. Имеются разрушения и раненые среди мирных жителей.

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