На границе Украины с Польшей образовался затор длиной в 4 километра

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В ночь на среду, 25 апреля, на контрольно-пропускном пункте "Рава-Русская" на границе Украины и Польши образовалась огромная очередь из автомобилей.

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Сотрудник Управления Нацполиции во Львовской области Игорь Зинкевич сообщает, что длина очереди достигала 4 километров. В доказательство своих слов Зинкевич опубликовал видео вереницы автомобилей и автобусов перед КПП.

"Очередь на Польшу ПП Рава Русская — 4 км. А с Польши к нам — таможенники вообще не работают", — комментирует ситуацию Зинкевич.

Напомним, после окончания пасхальных праздников рекордные очереди на границе фиксировались практически на всех КПП на западной границе Украины по направлению к Польше, Словакии и Венгрии.