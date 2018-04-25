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    Общество

    На границе Украины с Польшей образовался затор длиной в 4 километра

    (обновлено: )20910
    По данным полицейских Львовской области в ночь с 24 на 25 апреля перед КПП "Рава-Русская" собрались сотни автомобилей и автобусов, которые часами ждали пересечения границы по направлению к Польше.
    КПП Рава Русская на границе Украины с Польшей
    Фото facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В ночь на среду, 25 апреля, на контрольно-пропускном пункте "Рава-Русская" на границе Украины и Польши образовалась огромная очередь из автомобилей.

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    Сотрудник Управления Нацполиции во Львовской области Игорь Зинкевич сообщает, что длина очереди достигала 4 километров. В доказательство своих слов Зинкевич опубликовал видео вереницы автомобилей и автобусов перед КПП.

    "Очередь на Польшу ПП Рава Русская — 4 км. А с Польши к нам — таможенники вообще не работают", — комментирует ситуацию Зинкевич.

    Напомним, после окончания пасхальных праздников рекордные очереди на границе фиксировались практически на всех КПП на западной границе Украины по направлению к Польше, Словакии и Венгрии.

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