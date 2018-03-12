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    ДТП на венгерско-украинской границе: водитель протаранил КПП

    (обновлено: )103
    Сообщается, что водитель автомобиля ВАЗ на мосту через реку Тиса возле КПП "Вилки", не справился с управлением и врезался его конструкцию.
    ДТП на границе с Венгрией
    transkarpatia.net

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. На венгерско-украинской границе произошло ДТП.

    По информации "Новостей Закарпатья", водитель автомобиля ВАЗ на мосту через реку Тиса, находящуюся на венгерской границе, возле КПП "Вилки", не справился с управлением и врезался его конструкцию. В результате аварии пассажир автомобиля, был доставлен в Виноградовскую больницу.

    По словам свидетелей происшествия водитель автомобиля был неадекватен и находился в состоянии алкогольного опьянения.

    transkarpatia.net
    ДТП на границе с Венгрией

    Ранее сообщалось, что авария в Днепропетровской области унесла жизни трех человек.

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