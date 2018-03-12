ДТП на венгерско-украинской границе: водитель протаранил КПП

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. На венгерско-украинской границе произошло ДТП.

По информации "Новостей Закарпатья", водитель автомобиля ВАЗ на мосту через реку Тиса, находящуюся на венгерской границе, возле КПП "Вилки", не справился с управлением и врезался его конструкцию. В результате аварии пассажир автомобиля, был доставлен в Виноградовскую больницу.

По словам свидетелей происшествия водитель автомобиля был неадекватен и находился в состоянии алкогольного опьянения.

transkarpatia.net ДТП на границе с Венгрией

Ранее сообщалось, что авария в Днепропетровской области унесла жизни трех человек.