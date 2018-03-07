С президентом у нас разные дороги: соцсети о ДТП с кортежем Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Уже не первый день столичные пробки проверяют на прочность нервы автомобилистов. Но, если ты президент – для тебя открыты все дороги… но неподвластны все пешеходы. Во вторник, 6 марта, в самом центре правительственного квартала президентский кортеж сбил пожилого мужчину. В полиции сообщили, что пострадавший внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пострадавший сам признал, что нарушил правила дорожного движения. Сейчас он находится в реанимации, врачи успокаивают: жить будет. Президент Порошенко поручил оказать помощь пострадавшему пенсионеру. Но, несмотря на относительно благополучный исход ДТП, в соцсетях эта история вот уже вторые сутки остается самой актуальной темой для обсуждения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook