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    С президентом у нас разные дороги: соцсети о ДТП с кортежем Порошенко

    Тема:

    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера (14)

    (обновлено: )49650
    Кровавые ДТП уже давно не шокируют простых украинцев. Но когда в очередной аварии фигурирует кортеж самого президента – шумиха поднимается изрядная, в том числе и в соцсетях. Как отреагировали простые украинцы на "президентское" ДТП?
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    vesti-ukr.com

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото
    Нелюбовь. Порошенко начал лично давить украинцев кортежем - Портнов

    Уже не первый день столичные пробки проверяют на прочность нервы автомобилистов. Но, если ты президент – для тебя открыты все дороги… но неподвластны все пешеходы. Во вторник, 6 марта, в самом центре правительственного квартала президентский кортеж сбил пожилого мужчину. В полиции сообщили, что пострадавший внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пострадавший сам признал, что нарушил правила дорожного движения. Сейчас он находится в реанимации, врачи успокаивают: жить будет. Президент Порошенко поручил оказать помощь пострадавшему пенсионеру. Но, несмотря на относительно благополучный исход ДТП, в соцсетях эта история вот уже вторые сутки остается самой актуальной темой для обсуждения. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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