Смертельное ДТП в Польше: в МИД подтвердили гибель украинцев

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Польше в результате аварии погибли двое украинцев, еще четыре попали в больницу. Об этом в пятницу, 9 марта, в соцсети Twitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"В результате ДТП в Польше двое граждан Украины погибли, четверо граждан находятся в больнице. Искренние соболезнования родным. Консулы оказывают помощь", — отметила она.

Ранее сообщалось, что в четверг, 8 марта, на национальной автодороге №28 в Бирче Перемышльского уезда Подкарпатского воеводства в Польше автомобиль Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и попал под колеса грузовика.

В микроавтобусе было шесть украинцев. Водитель и пассажир погибли сразу же. Еще четверых пассажиров с различными травмами госпитализировали в больницу. Одного из них, в тяжелом состоянии, транспортировали вертолетом спасательной службы.