Гражданка Белоруссии погибла в ДТП в Винницкой области

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Гражданка Белоруссии погибла в результате аварии в Винницкой области, полиция завела дело, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, автомобиль Volkswagen Passat ехал из Белоруссии в Молдавию, водитель не справился с управлением и столкнулся с дорожным отбойником.

"В результате аварии погибла 18-летняя девушка, пассажирка автомобиля. Водитель госпитализирован в реанимационное отделение Калиновской центральной районной больницы. В автомобиле находились еще две 18-летние пассажирки, которые не пострадали. Все участники ДТП — граждане Беларуссии", — говорится в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко сбил пенсионера в центре Киева. ДТП произошло около 11.45. По данным свидетелей, пенсионер пострадал, но смог подняться самостоятельно. Он был госпитализирован.