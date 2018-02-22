Украина инициировала новую программу по модернизации КПП на границе

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Киев инициирует заключение новой финансовой программы с Европейским союзом (ЕС) по модернизации контрольно-пропускных пунктов на государственной границе, заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что ЕС прекратил финансирование модернизации КПП на украинской границе. По его словам, это очень негативный сигнал и такое решение принято "из-за несостоятельности" украинских властей.

"Мы пытались сделать так, чтобы программа осталась. Не вышло, поэтому будет либо новая программа, о которой мы будем говорить с нашими европейскими партнерами, либо мы продолжим на двустороннем уровне развивать КПП между странами", — сказал Гройсман на брифинге в четверг.

По его словам, подобные проекты у Киева есть с Польшей и с Венгрией.

Проект по модернизации и постройке шести украинских КПП на восточной границе ЕС был создан в 2014 году. Он направлен на интеграцию украинской экономики со странами-соседями из ЕС. Официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич ранее заявляла, что на выполнение этой программы ЕС должен был перечислить Киеву 29,2 миллиона евро.