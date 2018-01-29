Львовская область: протестующие блокируют КПП и не собираются уходить

facebook.com/igor.zinkevych

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Государственная фискальная служба во Львовской области предупредила о готовящейся акции по блокированию дорог к трем пунктам пропуска на границе с Польшей. Так, в пресс-службе ведомства не уточнили время начала акции, но призвали граждан внимательно планировать свой маршрут. Фискальная служба также просит организаторов акции воздержаться от неправомерных действий.

Так, жители Львовской области, в частности представители так называемого "челночного бизнес" против изменения правил беспошлинного ввоза товаров в Украину, согласно которым без уплаты пошлины можно ввозить товары на сумму до 500 евро и весом до 50 кг в случае, если гражданин въезжает в Украину не чаще одного раза за 72 часа и отсутствовал в стране более 24 часов.

Таким образом, украинская власть пытается решить проблему "челночной контрабанды". Отметим, что Европейская бизнес-ассоциация поддержала ограничения "бизнеса челноков".

Подробнее о запланированной на субботу акции "челноков" в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал корреспондент со Львова Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому виникла нова небезпека блокування доріг?

— Люди вважають, що влада їх не почула. Саме норма про 24 години викликає у людей найбільше обурення. Власне, через це вони виходили на протести і блокували дороги. Однак, як ми знаємо засідання Верховної Ради буде лише шостого лютого, тому організатори вирішили ще раз зібрати людей, знову перекрити основні траси до пунктів пропуску і таким чином привернути увагу влади, аби, як зазначають самі організатори, влада вирішила ці питання на черговому пленарному засіданні.

facebook.com/igor.zinkevych Блокировка КПП на границе

Яка ситуація на дорогах поблизу кордону станом на 9:45? Чи вийшли вже люди на блокування?

— Станом на цю годину на кордоні та на пунктах пропуску поки що все спокійно. Організатори у своїх розмовах з журналістами зазначали, що свою акцію вони розпочнуть об 11:00. Власне, з 11:00 обіцяли заблокувати три пункти пропуску на кордоні із Польщею — Шегіні, Краковець та Раву-Руську. Люди казали, що якщо їх попередня акція тривала не більше двох годин, то сьогодні вони обіцяють перекрити міжнародні траси на цілий день.

Наскільки критична ситуація? Що кажуть водії Львівщини?

— Водії, які намагаються перетнути кордон, такими діями мешканців Львівської області дуже незадоволені. З останнього ще перекриття виникали не можна сказати що сутички, але словесні конфлікти виникали між водіями та активістами, тому що водії змушені були шукати якісь інші дороги, щоб об'їхати перекриті пункти пропуску. Тому можемо очікувати, що цього разу, незважаючи на те, що вихідний день, все одно є бажаючі перетнути кордон, будуть якісь словесні конфлікти. На щастя, там точно будуть правоохоронці. Їм вдавалося втихомирювати найактивніших активістів та людей, тому будемо сподіватися, що цього разу акція не вийде з-під контролю.

Організатори акції - представники так званого "Човникового бізнесу". Вони ж і по собі також б'ють, бо на час проведення акції вони не зможуть їздити.

— Про це журналісти, власне, і запитували під час попередньої акції протесту. Вони розповідали журналістам, що вони готові один-два дні потерпіти і не виїжджати за кордон, не виїжджати в Польщу, аби потім на їхні акції, на їхні вимоги звернули увагу в уряді у столиці України та скасували нові введені правила, повернули їм старі умови, якими вони користувалися до першого січня цього року.

На що вони взагалі здатні? Наскільки довго триватиме ситуація? Що буде далі, якщо уряд український не піде на поступки?

— Наскільки я розумію, у них є короткострокові такі плани. Будемо сподіватися, що уряд зверне увагу на їхні вимоги, і все обійдеться тим, що люди кілька разів поперекривають міжнародні траси до пунктів пропуску. Питали в них, що будуть робити, якщо влада відмовиться повертати старі правила, люди, власне, не знають, що вони будуть далі робити. Поки що схоже, що в них є лише такі короткострокові плани, а таких більш загальних, наприклад поїхати до Києва і там влаштувати якусь акцію, у них таких думок, наскільки я знаю, не виникало.

facebook.com/igor.zinkevych Блокировка КПП на границе

Як польська сторона реагує на ці протести, адже на ній це теж якось відображається?

— Звісно, трохи відображається, тому що зменшується пропускна здатність, і пункти пропуску не приймають і не пропускають нікого з людей. Наприклад, останнього разу поляки з якоюсь цікавістю спостерігали за тим, що відбувається на українському кордоні. Вони не втручалися у ситуацію, а просто стояли та або дивилися, що відбувається на кордоні, або займалися своїми справами, не вставали на бік жодної з сторін. Тому, напевно, так буде і цього разу, якщо акція повториться сьогодні.

Читайте также: Польша против Украины. Любишь Бандеру? Получи срок!

К слову, политический эксперт Светлана Кушнир высказала мнение, что изменения в Налоговый кодекс пролоббировали большие торговые сети.