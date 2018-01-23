Украинские "челноки" грозятся заблокировать КПП с Польшей

facebook.com/igor.zinkevych

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина.

Люди, выступающие против изменений в налоговое законодательство Украины в субботу, 27 января, собираются заблокировать доступ к контрольно-пропускным пунктам на украинско-польской границе.

Как сообщает ТСН, в планах представителей "челночного бизнеса" — перекрытие дорог на пунктах пропуска Шегини-Медика, Краковец-Карчова и Рава-Русская-Гребенное. По словам организаторов акции, протест будет продолжаться круглые сутки.

Люди требуют отменить новые правила ввоза физическими лицами товаров из-за рубежа, действие которых припало на начало года.

Напомним, в начале января активисты уже блокировали пункты пропуска, однако акция длилась лишь несколько часов.