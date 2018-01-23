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    Общество

    Украинские "челноки" грозятся заблокировать КПП с Польшей

    (обновлено: )15020
    По данным СМИ, в планах представителей "челночного бизнеса" - перекрытие дорог на пунктах пропуска Шегини-Медика, Краковец-Карчова и Рава-Русская-Гребенное.
    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. 

    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych
    Как "челноки" остановили движение на границе с Польшей
    Люди, выступающие против изменений в налоговое законодательство Украины в субботу, 27 января, собираются заблокировать доступ к контрольно-пропускным пунктам на украинско-польской границе.

    Как сообщает ТСН,  в планах представителей "челночного бизнеса" — перекрытие дорог на пунктах пропуска Шегини-Медика, Краковец-Карчова и Рава-Русская-Гребенное. По словам организаторов акции, протест будет продолжаться круглые сутки.

    Люди требуют отменить новые правила ввоза физическими лицами товаров из-за рубежа, действие которых припало на начало года.

    Напомним, в начале января активисты уже блокировали пункты пропуска, однако акция длилась лишь несколько часов.

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