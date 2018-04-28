наверх
29.04.201800:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    Застрявшие в Египте украинские туристы вылетели домой

    (обновлено: )19110
    Как сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел, "самолет по направлению Шарм-эль-Шейх - Львов - в воздухе".
    Часть застрявших в Египте украинских туристов уже доставляют из Шарм-эль-Шейхе во Львов
    twitter.com/VasylKyrylych

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Часть застрявших в Египте украинских туристов уже доставляют из Шарм-эль-Шейхе во Львов.

    Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter.

    Смотрите также: Джоли полетала над пустыней Намибии за штурвалом самолета

    "Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх — Львов — в воздухе. Следующие рейсы — в Киев", — написал Кирилич.

    Ранее сообщалось, что более 200 украинских туристов не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха, туристический оператор ситуацию не объяснял и не комментировал.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи