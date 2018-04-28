Застрявшие в Египте украинские туристы вылетели домой

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Часть застрявших в Египте украинских туристов уже доставляют из Шарм-эль-Шейхе во Львов.

Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter.

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"Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх — Львов — в воздухе. Следующие рейсы — в Киев", — написал Кирилич.

Ранее сообщалось, что более 200 украинских туристов не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха, туристический оператор ситуацию не объяснял и не комментировал.