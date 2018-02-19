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    Сразу не трех КПП грузовики не могут пересечь границу Украины с Россией

    (обновлено: )19150
    По данным Госпогранслужбы Украины, проблемы с пропуском грузовых автомобилей в Россию отмечены на КПП "Гоптовка" в Харьковской области, "Екатриновка" и "Бачевск" в Сумской области.
    Россия не пропускает грузовики из Украины
    Госпогранслужба Украины

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Проблемы с пропуском грузовых автомобилей наблюдаются на трех участках на украинско-российской границе, утверждает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    Блокировка КПП на границе
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    Ранее в понедельник представитель таможенного поста "Нехотеевка" сообщил, что пропуск грузовиков из Украины в Россию был временно затруднен из-за сломанного рентгена. По его словам, грузовики, которые должен был принять пост "Нехотеевка", отправлялись на Шебекинский таможенный пост, с украинской стороны это международный пункт пропуска "Плетеневка". Позднее ФТС РФ сообщила, что пункт пропуска "Нехотеевка" под Белгородом продолжил работу в штатном режиме.

    "Со вчерашнего дня некоторые задержания по пропуску грузовиков на территорию России наблюдаются и в других пунктах пропуска на российско-украинской границе, в частности в Сумской области", — говорится в сообщении.

    По данным пограничников, задержки с пропуском грузовиков наблюдаются на КПП "Екатериновка" и "Бачевск" в Сумской области. Как отмечается, на КПП "Бачевск" скопилось уже около 50 автомобилей. В материале также утверждается, что в пункте пропуска "Нехотеевка" грузовики по-прежнему не пропускают.

    Погранслужба Украины просит водителей учитывать эту информацию и выбирать другие маршруты для пересечения границы.

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