Сразу не трех КПП грузовики не могут пересечь границу Украины с Россией

Госпогранслужба Украины

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Проблемы с пропуском грузовых автомобилей наблюдаются на трех участках на украинско-российской границе, утверждает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Ранее в понедельник представитель таможенного поста "Нехотеевка" сообщил, что пропуск грузовиков из Украины в Россию был временно затруднен из-за сломанного рентгена. По его словам, грузовики, которые должен был принять пост "Нехотеевка", отправлялись на Шебекинский таможенный пост, с украинской стороны это международный пункт пропуска "Плетеневка". Позднее ФТС РФ сообщила, что пункт пропуска "Нехотеевка" под Белгородом продолжил работу в штатном режиме.

"Со вчерашнего дня некоторые задержания по пропуску грузовиков на территорию России наблюдаются и в других пунктах пропуска на российско-украинской границе, в частности в Сумской области", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, задержки с пропуском грузовиков наблюдаются на КПП "Екатериновка" и "Бачевск" в Сумской области. Как отмечается, на КПП "Бачевск" скопилось уже около 50 автомобилей. В материале также утверждается, что в пункте пропуска "Нехотеевка" грузовики по-прежнему не пропускают.

Погранслужба Украины просит водителей учитывать эту информацию и выбирать другие маршруты для пересечения границы.