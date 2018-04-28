Вятрович объяснил значение годовщины создания СС "Галичина" для украинцев

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что годовщина создания СС "Галичина" не должна являться праздником для Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, нацистская Германия воспринимала украинцев также, как и СССР.

"Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" – не праздник для украинцев. В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо. Разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии "Галичина" обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу", — добавил Вятрович.

Он также подчеркнул, что Германия делала это "не из любви немцев к украинцам", а вследствие того, что немцы "рационально использовали человеческие ресурсы, которых у них было меньше, чем у россиян".

Между тем, Львовский департамент науки и образования объявил конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС "Галичина".