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    Политика

    Вятрович объяснил значение годовщины создания СС "Галичина" для украинцев

    (обновлено: )32508
    Как отметил Вятрович,"в немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо".
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что годовщина создания СС "Галичина" не должна являться праздником для Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
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    Скандальное шествие легионеров СС в Риге. Фото с места события

    По его словам, нацистская Германия воспринимала украинцев также, как и СССР.

    "Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" – не праздник для украинцев. В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо. Разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии "Галичина" обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу", — добавил Вятрович.

    Он также подчеркнул, что Германия делала это "не из любви немцев к украинцам", а вследствие того, что немцы "рационально использовали человеческие ресурсы, которых у них было меньше, чем у россиян".

    Между тем, Львовский департамент науки и образования объявил конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС "Галичина".

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