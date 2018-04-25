Обыкновенный нацизм во Львове: СС "Галичина", выставки, детские рисунки

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Восхваление СС "Галичина"

Не успела общественность отойти от скандала с выставкой оружия дивизии CC "Галичина" во Львове, как в СМИ попала очередная скандальная затея львовский властей. Департамент науки и образования Львовской областной госадминистрации с 19 марта проводил конкурс рисунков об украинской дивизии СС "Галичина" для учеников 9–11 классов. Положения мероприятии опубликовал центр образования и культуры Розвадовского сельского совета Николаевского района Львовской области.

Скриншот с сайта Facebook

Конкурс длился до 20 апреля, а организаторы планируют наградить 20 победителей из каждого района области, вручив грамоты, книги, футболки и денежное вознаграждение: за первое место – 3 тыс грн, второе – 2 тыс грн, третье – 1 тыс грн.

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При этом сообщается, что на конкурс подали более 100 работ, а жюри определило 23 победителя.

‎Захар Дудаєв / Facebook Конкурс рисунков об украинской дивизии СС "Галичина"

Церемония награждения лучших авторов пройдет 28 апреля во Львове по завершении "Марша величия духа" в рамках празднования 75-й годовщины со дня создания дивизии СС "Галичина", которая существовала в 1943–1945 годах в составе войск нацистской Германии.

На скандальный конкурс уже отреагировал глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете – поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему "Украинские добровольцы в рядах дивизии "Галичина" 1943 – 45". Если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз", — прокомментировал Долинский на своей странице в Facebook.

Шквал возмущения конкурс вызвал и у рядовых украинцев.

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, что на минувшей неделе в центре Львова возле памятника В. Чорновилу открыли выставку оружия и мундиров дивизии СС "Галичина". Мероприятие посвятили 73-ей годовщине создания Первой Украинской Дивизии Украинской национальной армии. При этом одиозный директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под запрет согласно требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Поздравление Гитлеру

Вместе с тем, самый громкий скандал последних дней произошел вокруг персоны заместителя директора школы и депутата городского совета Львова от партии ВО "Свобода" Марьяны Батюк. Она на своей странице в Facebook на минувшей неделе поздравила с днем рождения Адольфа Гитлера. "Свободовка" опубликовала фото фюрера, две его цитаты и сообщение о том, что это "великий человек", однако публикация исчезла буквально через час, правда, успев наделать немало шумихи.

Фото из открытых источников Марьяна Батюк

Впрочем, учительница истории после нахлынувшей волны общественной критики путалась в объяснениях и начала оправдываться, будто ее страницу в Facebook взломали, "чтобы очернить политическую силу", к которой она принадлежит. Хотя в такую аргументацию, естественно, мало кто поверил. Управление образования обратилось к Батюк с просьбой прибыть в "Центр информационных технологий" для предоставления возможности загрузки копии архива ее аккаунта в сети Facebook. Учительница в итоге так и не явилась.

Ситуация получила продолжение на этой неделе, и 25 апреля Батюк уволили с занимаемой должности в школе.

"Мы не допустим, чтобы в львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин — это преступники, на руках, которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций. Если учительница истории этого не знает — ей не место среди детей", — заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Стоит отметить, что реакция Садового появилась уже после того, как в отношении оскандалившейся Батюк пошел шквал критики.

И в это же время…

Наряду с этим, пока в стране ныне модно в школах рисовать про СС "Галичина", бдящие родители активно обращают внимание не на хвалебные посты Гитлеру со стороны учителя истории, а на сепаратизм учителей ИЗО. Так, соответствующую жалобу на учителя рисования черниговской школы №20 Ирину Мальченко подали родители учеников.

Они составили коллективную жалобу и направили ее в СБУ и Министерство образования. Авторы обращения отметили антиукраинскую и антисемитскую направленность постов учителя изобразительного искусства Мальченко в Facebook.

В них учитель прославляет политику России и сожалеет, что в выборах президента РФ принимал участие только Крым, а не вся Украина. Кроме того, учитель всерьез рассуждала о выборах президента в неподконтрольных Донецкой и Луганской областей, сообщает портал 0462.ua. Родители также возмущены тем, что педагог распространяет на своей страничке (а среди подписчиков – и ученики) посты с с антиукраинскими и сепаратистскими высказываниями, называет украинских атошников фашистами и т.д.

По данным материалов открытых источников интернет