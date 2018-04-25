Обыкновенный нацизм во Львове: СС "Галичина", выставки, детские рисунки

Оксана Максимова, РИА Новости Украина
Восхваление СС "Галичина"
Не успела общественность отойти от скандала с выставкой оружия дивизии CC "Галичина" во Львове, как в СМИ попала очередная скандальная затея львовский властей. Департамент науки и образования Львовской областной госадминистрации с 19 марта проводил конкурс рисунков об украинской дивизии СС "Галичина" для учеников 9–11 классов. Положения мероприятии опубликовал центр образования и культуры Розвадовского сельского совета Николаевского района Львовской области.
Конкурс длился до 20 апреля, а организаторы планируют наградить 20 победителей из каждого района области, вручив грамоты, книги, футболки и денежное вознаграждение: за первое место – 3 тыс грн, второе – 2 тыс грн, третье – 1 тыс грн.
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При этом сообщается, что на конкурс подали более 100 работ, а жюри определило 23 победителя.
На скандальный конкурс уже отреагировал глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
"Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете – поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему "Украинские добровольцы в рядах дивизии "Галичина" 1943 – 45". Если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз", — прокомментировал Долинский на своей странице в Facebook.
Шквал возмущения конкурс вызвал и у рядовых украинцев.
Поздравление Гитлеру
Вместе с тем, самый громкий скандал последних дней произошел вокруг персоны заместителя директора школы и депутата городского совета Львова от партии ВО "Свобода" Марьяны Батюк. Она на своей странице в Facebook на минувшей неделе поздравила с днем рождения Адольфа Гитлера. "Свободовка" опубликовала фото фюрера, две его цитаты и сообщение о том, что это "великий человек", однако публикация исчезла буквально через час, правда, успев наделать немало шумихи.
Ситуация получила продолжение на этой неделе, и 25 апреля Батюк уволили с занимаемой должности в школе.
"Мы не допустим, чтобы в львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин — это преступники, на руках, которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций. Если учительница истории этого не знает — ей не место среди детей", — заявил мэр Львова Андрей Садовый.
Стоит отметить, что реакция Садового появилась уже после того, как в отношении оскандалившейся Батюк пошел шквал критики.
И в это же время…
Наряду с этим, пока в стране ныне модно в школах рисовать про СС "Галичина", бдящие родители активно обращают внимание не на хвалебные посты Гитлеру со стороны учителя истории, а на сепаратизм учителей ИЗО. Так, соответствующую жалобу на учителя рисования черниговской школы №20 Ирину Мальченко подали родители учеников.
Они составили коллективную жалобу и направили ее в СБУ и Министерство образования. Авторы обращения отметили антиукраинскую и антисемитскую направленность постов учителя изобразительного искусства Мальченко в Facebook.
В них учитель прославляет политику России и сожалеет, что в выборах президента РФ принимал участие только Крым, а не вся Украина. Кроме того, учитель всерьез рассуждала о выборах президента в неподконтрольных Донецкой и Луганской областей, сообщает портал 0462.ua. Родители также возмущены тем, что педагог распространяет на своей страничке (а среди подписчиков – и ученики) посты с с антиукраинскими и сепаратистскими высказываниями, называет украинских атошников фашистами и т.д.
По данным материалов открытых источников интернет