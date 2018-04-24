В школе Чернигова учителя рисования обвинили в сепаратизме

КИЕВ, 24 апр —РИА Новости Украина. На учителя рисования черниговской школы №20 Ирину Мальченко подали жалобу за сепаратизм.

Родители учеников составили коллективную жалобу и направили ее в СБУ и Министерство образования.

Авторы обращения отметили антиукраинскую и антисемитскую направленность постов учителя изобразительного искусства Ирины Мальченко в Facebook.

0462.ua Коллективная жалоба на учителя рисования черниговской школы №20

В них учитель прославляет политику России и сожалеет, что в выборах президента РФ принимал участие только Крым, а не вся Украина.

Кроме того, учитель всерьез рассуждала о выборах президента в неподконтрольных Донецкой и Луганской областей, сообщает портал 0462.ua.

Родители также возмущены тем, что педагог распространяет на своей страничке (а среди подписчиков – и ученики) посты с с антиукраинскими и сепаратистскими высказываниями, называет украинских атошников фашистами и т.д.

Ранее сообщалось, что родители школы №9 города Васильков (Киевская область) опубликовали в социальных сетях видеозапись урока, во время которого учительница физики оскорбляет ученика.