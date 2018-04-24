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    Общество

    В школе Чернигова учителя рисования обвинили в сепаратизме

    (обновлено: )23206
    Учитель рисования в соцсетях прославляет политику России и сожалеет, что в выборах президента РФ принимал участие только Крым, а не вся Украина.
    Ирина Мальченко
    Ирина Мальченко, facebook

    КИЕВ, 24 апр  —РИА Новости Украина. На учителя рисования черниговской школы №20 Ирину Мальченко подали жалобу за сепаратизм.

    Родители учеников составили коллективную жалобу и направили ее в СБУ и Министерство образования.

    Авторы обращения отметили антиукраинскую и антисемитскую направленность постов учителя изобразительного искусства Ирины Мальченко в  Facebook. 

    0462.ua
    Коллективная жалоба на учителя рисования черниговской школы №20

    В них учитель прославляет политику России и сожалеет, что в выборах президента РФ принимал участие только Крым, а не вся Украина.

    Кроме того, учитель всерьез рассуждала о выборах президента в неподконтрольных Донецкой и Луганской областей, сообщает портал 0462.ua.

    Родители также возмущены тем, что педагог распространяет на своей страничке (а среди подписчиков – и ученики) посты с с антиукраинскими и сепаратистскими высказываниями, называет украинских атошников фашистами и т.д.

    Ранее сообщалось, что родители школы №9 города Васильков (Киевская область) опубликовали в социальных сетях видеозапись урока, во время которого учительница физики оскорбляет ученика.

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