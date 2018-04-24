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    Общество

    Во Львове проводят конкурс рисунков о дивизии СС "Галичина" среди детей

    (обновлено: )25018
    Глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему "Украинские добровольцы в рядах дивизии "Галичина".
    Конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС Галичина
    Eduard Dolinsky, facebook

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Львовский департамент науки и образования объявил конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС "Галичина", сообщил во вторник глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

    "Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете – поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему "Украинские добровольцы в рядах дивизии "Галичина" 1943 – 45"", — написал Долинский на своей странице в Facebook.

    Eduard Dolinsky, facebook
    Конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС "Галичина"

    Там же он сыронизировал, что "если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз – 3 тысячи гривен (около 115 долларов по курсу нацбанка)" и прикрепил фотографию с афишей конкурса.

    Ранее сообщалось, что в центре Львова возле памятника В. Чорновилу проходила выставка оружия и мундиров дивизии СС "Галичина".

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