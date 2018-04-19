КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В центре Львова возле памятника В. Чорновилу открыли выставку оружия и мундиров дивизии СС "Галичина".

Мероприятие посвятили 73-ей годовщине создания Первой Украинской Дивизии Украинской национальной армии, сообщает "Гал-инфо".

galinfo.com.ua В центре Львова открыли выставку оружия дивизии CC "Галичина"

galinfo.com.ua В центре Львова открыли выставку оружия дивизии CC "Галичина"

Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под запрет согласно требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".