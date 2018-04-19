В центре Львова открыли выставку оружия дивизии CC "Галичина"

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В центре Львова возле памятника В. Чорновилу открыли выставку оружия и мундиров дивизии СС "Галичина".
Мероприятие посвятили 73-ей годовщине создания Первой Украинской Дивизии Украинской национальной армии, сообщает "Гал-инфо".
Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под запрет согласно требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".