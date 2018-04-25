наверх
25.04.201816:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Скандал с Гитлером во Львове. Депутата уволили, подключился Садовой

    (обновлено: )59070
    Управление образования Львовского городского совета издало приказ по результатам фактов, изложенных в СМИ в отношении заместителя директора школы №100 и учителя истории этой школы Марьяны Батюк.
    Марьяна Батюк
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Во Львове депутата горсовета Марьяну Батюк уволили с работы в школе за поздравление в соцсети Facebook Адольфа Гитлера с днем рождения. Об этом сообщила в среду пресс-служба Львовского горсовета.

    Напомним, во Львове разгорелся образовательный скандал, связанный с заместителем директора школы и депутатом городского совета от партии "ВО"Свобода" Марьяной Батюк, которая на своей странице в Facebook поздравила с днем  ​​рождения Адольфа Гитлера.

    Найдена подлодка Гитлера. Видео
    JD-Contractor A/S/Youtube
    Найдена "подлодка Гитлера"

    Директор школы №100 Батюк вручил приказ об увольнении с работы из школы и трудовую книжку.

    "Мы не допустим, чтобы в львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин — это преступники, на руках которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций. Если учительница истории этого не знает — ей не место среди детей", — заявил городской председатель Львова Андрей Садовой.

    Управление образования Львовского городского совета издало приказ по результатам фактов, изложенных в СМИ в отношении заместителя директора школы №100 и учителя истории этой школы Марьяны Батюк. Директору школы рекомендовали освободить Батюк с занимаемой должности. В среду директор школы издал приказ об увольнении Батюк с занимаемой должности. Этот приказ был вручен женщине лично.

    Как отмечается, в среду, 25 апреля, в помещении школы Батюк повторно предложили предоставить доступ к архиву ее аккаунта в сети Facebook, однако она отказалась это сделать.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    На месте убийства в Херсоне
    Криминальные войны в Украине
    Пресс-конференция Н. Пашиняна в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата