Скандал с Гитлером во Львове. Депутата уволили, подключился Садовой

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Во Львове депутата горсовета Марьяну Батюк уволили с работы в школе за поздравление в соцсети Facebook Адольфа Гитлера с днем рождения. Об этом сообщила в среду пресс-служба Львовского горсовета.

Напомним, во Львове разгорелся образовательный скандал, связанный с заместителем директора школы и депутатом городского совета от партии "ВО"Свобода" Марьяной Батюк, которая на своей странице в Facebook поздравила с днем ​​рождения Адольфа Гитлера.

Директор школы №100 Батюк вручил приказ об увольнении с работы из школы и трудовую книжку.

"Мы не допустим, чтобы в львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин — это преступники, на руках которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций. Если учительница истории этого не знает — ей не место среди детей", — заявил городской председатель Львова Андрей Садовой.

Управление образования Львовского городского совета издало приказ по результатам фактов, изложенных в СМИ в отношении заместителя директора школы №100 и учителя истории этой школы Марьяны Батюк. Директору школы рекомендовали освободить Батюк с занимаемой должности. В среду директор школы издал приказ об увольнении Батюк с занимаемой должности. Этот приказ был вручен женщине лично.

Как отмечается, в среду, 25 апреля, в помещении школы Батюк повторно предложили предоставить доступ к архиву ее аккаунта в сети Facebook, однако она отказалась это сделать.