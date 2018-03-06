Пюре для Гитлера. Названы любимые блюда диктаторов ХХ века

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КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В книге Виктории Кларк и Мелиссы Скотт "Ужины диктаторов: безвкусный гид по развлекающимся тиранам" (Dictators’ Dinners: A Bad Taste Guide to Entertaining Tyrants) рассказывается о гастрономических пристрастиях самых известных диктаторов ХХ века, сообщает Business Insider.

В книге среди прочего описываются застольные манеры диктаторов и страхи перед отравлением, а также рецепты блюд.

К примеру, ныне почивший северокорейский лидер Ким Чен Ир любил супы из плавника акулы и из собачатины, а также сало. Он думал, что суп из собачьего мяса придает ему неуязвимость и мужественность. Кроме того, Ким Чен Ир считался большим любителем коньяка Hennessy.

Адольф Гитлер, будучи всю жизнь вегетарианцем, в конце жизни питался только картофельным пюре и бульоном.

Лидер СССР Иосиф Сталин очень любил родную для него грузинскую кухню, в которой доминируют грецкий орех, чеснок, слива, гранат и вино. Ему нравилось наслаждаться застольями, которые могли длиться по шесть часов подряд. Сложное меню готовила целая команда поваров.

Итальянский диктатор Бенито Муссолини любил простой салат с крупно нарезанным чесноком, политый оливковым маслом и сбрызнутый свежим лимонным соком. Он считал, что французская кухня "никакая".

Бывший диктатор Уганды генерал Иди Амин обожал жареного козленка, маниоку и хлеб из проса. Еще он ел по 40 апельсинов в день, считая, что это "натуральная виагра". Позже, когда он жил в изгнании в Саудовской Аравии, он любил поесть курицу в KFC и пиццу.

Камбоджийский диктатор Пол Пот любил оленину, мясо кабана, змей, свежие фрукты, бренди и китайское вино. Также ему нравилось жаркое из кобры.

Румынский лидер Николае Чаушеску любил вегетарианскую лазанью с соусом из яйца, взбитого со сметаной, заливного карпа по-румынски, а также простые салаты из помидоров, лука и брынзы со стейком.

Напомним, Польская фирма Nanushki выпустила "гитлерки" — провокационные носки под названием "Адольф".