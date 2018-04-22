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    В Польше задержаны организаторы концерта в честь дня рождения Гитлера

    (обновлено: )24010
    Во время начавшейся накануне вечером и продолжавшейся до утра операции правоохранители обыскали несколько помещений, в том числе место, где должен был быть организован концерт, а также несколько автомобилей.
    Адольф Гитлер
    RIA News Фонд РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двоих организаторов концерта неофашистских музыкальных групп, который должен был пройти в ознаменование дня рождения Адольфа Гитлера, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.

    Найдена подлодка Гитлера. Видео
    JD-Contractor A/S/Youtube
    Найдена "подлодка Гитлера"

    "В результате операции сотрудников Агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп", — рассказал собеседник агентства.

    Он отметил, что сам концерт не состоялся.

    В прокуратуре отметили, что в операции приняли участие около 300 сотрудников правоохранительных органов. Во время начавшейся накануне вечером и продолжавшейся до утра операции правоохранители обыскали несколько помещений, в том числе место, где должен был быть организован концерт, а также несколько автомобилей. Были изъяты баннеры и флаги с неофашистской символикой.

    В понедельник двое задержанных будут доставлены в прокуратуру, где им предъявят обвинения.

    Напомним, во Львове разгорелся образовательный скандал, связанный с заместителем директора школы и депутатом городского совета от партии "ВО"Свобода" Марьяной Батюк, которая на своей странице в Facebook поздравила с днем  ​​рождения Адольфа Гитлера.

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