Львовский депутат поздравила Гитлера с днем рождения - СМИ

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КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Депутат Львовского городского совета от партии "Свобода" Марьяна Батюк опубликовала в пятницу на своей странице в Facebook поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера, после чего удалила пост, сообщило в пятницу издание Zaxid.net.

"Батюк привела две цитаты основоположника нацизма Адольфа Гитлера из его книги "Моя борьба" ("Mein Kampf" — Ред.). Примерно через час после публикации депутат удалила свое сообщение", — отмечает издание.

Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году от партии "Свобода". В качестве депутата больше всего запомнилась по таким инициативам, как вывешивание красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" на башне львовской Ратуши и флагштоке на Высоком замке. Она также недавно зарегистрировала в Львовском горсовете проект постановления о запрете исполнения песен на русском языке.

Адольф Гитлер родился 20 апреля в 1889 году в деревне Рансхофен (Австрия). Основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель диктатуры Третьего рейха. Его политика стала одной из главных причин начала Второй мировой войны. Ранее сообщалось, что Адольф Гитлер, будучи всю жизнь вегетарианцем, в конце жизни питался только картофельным пюре и бульоном.