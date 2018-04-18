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    Найдена "подлодка Гитлера"

    (обновлено: )45001
    Немецкую субмарину U-352, на которой якобы сбежало командование Третьего рейха, нашли на дне пролива Скагеррак, ее нашли сотрудники Морского военного музея в Ютландии.
    JD-Contractor A/S/Youtube

    Как передает датский телеканал TV2, по одной из версий, U-352 была потоплена шестого мая 1945 года британским бомбардировщиком B24 Liberator. Однако ее обломки до сих пор не были найдены. Именно поэтому и возникла теория о том, что U-352 была использована руководством нацистской Германии для того, чтобы бежать из страны.

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    В музее сообщили, что субмарина находилась на глубине 123 метров неподалеку от места, обозначенного британскими ВВС в 1945 году. По словам его директора Герта Норманна Андерсена, U-352 была самой современной подводной лодкой, построенной немцами во время Второй мировой войны. На вооружение поступили лишь две подобные субмарины.

    Сотрудники Морского военного музея не планируют поднимать подлодку на поверхность. Поэтому выяснить, остались ли в ней какие-либо драгоценности, якобы захваченные гитлеровским командованием, в ближайшее время не удастся.

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