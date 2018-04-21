Скандал во Львове. "Поздравившая" Гитлера депутат путается в показаниях

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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Во Львове разгорается образовательный скандал, связанный с заместителем директора школы и депутатом городского совета от партии "ВО"Свобода" Марьяной Батюк, которая на своей странице в Facebook поздравила с днем ​​рождения Адольфа Гитлера.

Фото фюрера, две его цитаты и сообщение о том, что это великий человек, появились на странице Марьяны Батюк накануне утром и исчезли буквально через час, но успели наделать шумихи. Сама учительница истории заявила, что кто-то взломал ее пароль, "чтобы очернить политическую силу", к которой она принадлежит, передает ТСН.

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"Я думаю, что это взлом моей страницы. Я точно этого не постила. Я считаю, что Гитлер преступник", — заявила она.

Между тем в школе, в которой работает педагог, начали служебное расследование, а в учебное заведение уже наведалась комиссия из городского департамента образования.

Facebook Марьяны Батюк Поздравление Марьяны Батюк с днем рождения Адольфа Гитлера

"Когда я увидела эту публикацию, я позвонила руководителю, и он сказал: да я разговаривал с учителем, и она сказала, ну, вы знаете, мне жаль, что я такое сделала, я уже удалила эту информацию. Фактически, они это подтвердили", — рассказала руководитель департамента образования Львовского горсовета Зоряна Довганык.

Ранее сообщалось, что руководитель Николаевской областной организации "Свобода" Демид Губский направил обращение главному прокурору области и в Службу безопасности Украины после провального голосования депутатов облсовета за отмену статуса русского языка как регионального.