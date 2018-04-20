Радикалы С14 в центре Киева наказали переселенца за "сепарскую песню"

В центре Киева представители радикальной организации "С14" заставили извиняться на камеру работника фаст-фуда из-за песни, звучавшей внутри киоска, сообщил активист организации Сергей Мазур, опубликовав соответствующее видео.

"Извинения переселенца из-за сепарскую музыку в центре города. Это второй поход активистов "С14". В первый раз "героя" из Донецка не застали, но пообщались с руководством. Перед нашим приходом неравнодушные патриоты дали понять продавцу, почему больше не стоит включать музычку о Гиви и Мотороле. Все понял. Такого больше не повторится. Эмоции и слова персонажа говорят сами за себя", — написал Мазур на своей странице в Facebook.

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Отметим, что на видео звучит русскоязычная песня проекта "Сомали в снегу" (российский рэпер Тимур Кузьминых, более известный как Dino MC 47). В тексте песни звучат слова об ополченцах непризнанной ДНР Гиви и Мотороле, однако, если прислушаться, в негативном контексте. Из текста песни можно сделать вывод, что это критика происходящих в России и Украине процессов.

Ранее сообщалось, что в Киеве радикалы устроили "проверку" ромов на Центральном ж/д вокзале.