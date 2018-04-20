Автокефалия и "правые" радикалы. К церковным погромам готовы?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Прошедшая неделя, которая должна была пройти под знаком отчета Кабмина и оправданий президента, засветившегося в новом коррупционном скандале почему-то оказалась посвящена делам церкви.

Еще во вторник Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Порошенко попросил Верховную Раду поддержать его обращение и парламент тут же согласился на это предложение.

"Жгите им бороды!"

Но, не успели депутаты обратиться к Константинополю, в Украине молниеносно активизировались известные крайней нетерпимостью к Украинской Православной Церкви радикальные националисты.

Так, лидер "Братства" Дмитрий Корчинский призвал сторонников автокефалии "жечь бороды попам с любовью".

"Если рядом с вами есть какой-нибудь поп московский, подожгите ему бороду – фигурально выражаясь, безусловно, не в прямом смысле этого слова, а по-доброму, с Богом в душе, с любовью. Теперь вы можете это делать не просто как негодяи-националисты, а теперь вы можете это делать, как сторонник Вселенского Православия", – заявил националист.

Заявили о себе и радикалы из С14. Представители организации намерены провести на выходных акцию возле новой церкви УПЦ Московского патриархата, которая построена на месте Десятиной церкви в центре Киева.

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"Мы установим табличку с историей этого "МАФа", который захватил территорию и не имеет никакого отношения к истории Десятинки, мы расскажем о решениях киевской власти, о нарушении законодательства Украины", — пообещал координатор С14 Сергей Мазур.

Томос — не безвиз

О том, к каким политическим и социальным последствиям может привести принятое в Раде обращение к Вселенскому Патриарху в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Кость Бондаренко.

"Идея Порошенко может расколоть украинское общество, предоставив новый стимул для противостояния. Кроме того, такие действия могут мобилизовать протестный электорат в Украине, особенно на Юго-Востоке страны. Петр Алексеевич не просчитал целый ряд моментов. Он думает, что получить церковный томос — это примерно тоже самое, что получить безвиз", — говорит эксперт.

По словам Бондаренко, многие моменты зависят не только от Константинопольского патриарха.

"Патриарх Варфоломей по своему статусу фактически является государственным служащим, который зависит от главы Турции Эрдогана. Если переговоры между Эрдоганом и Владимиром Путиным относительно сирийского Африна будут выгодны Турции, то ни о каком томосе не сможет быть и речи. Поэтому украинские власти пока что выдают желаемое за действительное", — считает эксперт.

Атмосфера накаляется

Между тем, у Бондаренко вызывают определенные опасения оживление в рядах радикальных националистов.

“Боюсь, как бы ситуация не вышла из под контроля государства. Особенно учитывая, что некоторые государственные мужи откровенно заигрывают с "правыми". Нынешнее положение вещей может обернуться очень сложными социальными конфликтами", — отметил политолог.

О том, что решение Верховной Рады может спровоцировать конфликты говорит и нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Татьяна Бахтеева.

"Инициатива, направленная против церкви привнесет только разделение в обществе. Общество и так расколото, а этот процесс только усугубится. Ничего хорошего ждать не приходится. Если людей постоянно возбуждать такого рода инициативами, то атмосфера в обществе только еще больше накалится. Это чисто противонародная инициатива", — резюмировала Бахтеева.