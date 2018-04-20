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    Атака львов на слоненка попала на видео

    (обновлено: )37302
    Посетители национального парка Little Makololo в Зимбабве стали свидетелями нападения трех львов на слоненка. Несмотря на то, что он боролся за жизнь три часа, хищники вышли победителями из этой схватки.
    Kruger Sightings/Youtube

    Как сообщила одна из очевидиц, слон увидел приближающегося льва и громко "протрубил" хоботом, однако это не напугало хищника — он прыгнул на жертву и попытался повалить ее на землю. Слоненку не удалось устоять на ногах из-за полученной травмы.

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    "Слоненок пытался любой ценой перевернуться, однако у него никак не получалось. Затем подошли еще два льва. Было трудно наблюдать, как они пытаются прикончить бедного слона, который сражался за свою жизнь почти три часа", — рассказала порталу latestsightnings Синтия Мэк.

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