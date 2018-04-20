Порошенко пригласил мэра Львова в кофейню и извинился

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Львове и после встречи с представителями бизнеса, куда не пустили мэра Садового, посетил популярное кафе "Львівська копальня кави", где в сопровождении чиновников встретился с двумя писательницами Марьяной Савкой и Марианной Кияновской, передает Zaхid.net.

Также на кофе с президентом пригласили мэра Львова Андрея Садового. В ходе встречи в кафе президент извинился перед мэром Львова, которого раньше не пустили на встречу во Львовском университете.

Скриншот с видео Порошенко во Львове

Петр Порошенко пошел на кофе вместе с вице-премьер-министром Геннадием Зубко, председателем Львовской ОГА Олегом Синюткой, председателем Львовского облсовета Владимиром Гирняком, директором департамента культуры Львовской ОГА Мирославой Туркало, народным депутатом от БПП "Солидарность" Богданом Дубневичем.

Ранее президент Петр Порошенко предложил построить узкоколейную железную дороги от границы с ЕС и до Львова.