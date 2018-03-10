Во Львове депутаты городского совет подрались с охранниками коммунального предприятия АТП-1. Народные избранники пытались попасть на предприятие, для того чтобы проверить как выдают зарплату водителям.
Во Львове с колядами и поздравлениями установили городской дидух. В культурной столице Западной Украины уже традиционно около десятка лет, этот символ достатка и рода выносят перед гарнизонным храмом Петра и Павла целой общиной.
В воскресенье, 12 ноября, во Львове произошел пожар на рынке "Галицкий перекресток", сообщила пресс-служба Львовского городского совета. По данным пресс-службы, пожар вспыхнул на промышленной части рынка.
На днях украинцев восхитила новость - во Львове официально запретили поборы в школах и детсадах. Родители, прочитавшие только заголовок, ликовали: значит, и у нас так можно! Но при внимательном прочтении стало понятно, что речь только о наличных деньгах.
В четверг, 29 июня, у Львовского городского совета около сотни активистов требовали отставки и извинений мэра Львова Андрея Садового. Участники АТО выразили свое возмущение поведением сторонников Садового на митинге "Самопомичи".
В воскресенье во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков. По данным Львовского гидрометцентра, во Львове за 6 часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы на май, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Из-за непогоды коммунальные службы Львова работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках. Как сообщают руководители районов, технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений и протекания крыш.
Из-за непогоды коммунальные службы Львова работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках. Как сообщают руководители районов, технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений и протекания крыш.
Горсовету поручено обеспечить проведение международного конкурса для отбора исполнителя работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов, согласно разработанному Львовской ОГА техническому заданию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Во Львове депутаты городского совет подрались с охранниками коммунального предприятия АТП-1. Народные избранники пытались попасть на предприятие, для того чтобы проверить как выдают зарплату водителям.
Во Львове депутаты городского совет подрались с охранниками коммунального предприятия АТП-1. Народные избранники пытались попасть на предприятие, для того чтобы проверить как выдают зарплату водителям.
Во Львове с колядами и поздравлениями установили городской дидух. В культурной столице Западной Украины уже традиционно около десятка лет, этот символ достатка и рода выносят перед гарнизонным храмом Петра и Павла целой общиной.
В четверг, 29 июня, у Львовского городского совета около сотни активистов требовали отставки и извинений мэра Львова Андрея Садового. Участники АТО выразили свое возмущение поведением сторонников Садового на митинге "Самопомичи".
Из-за непогоды коммунальные службы Львова работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках. Как сообщают руководители районов, технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений и протекания крыш.
Во Львове депутаты городского совет подрались с охранниками коммунального предприятия АТП-1. Народные избранники пытались попасть на предприятие, для того чтобы проверить как выдают зарплату водителям.
Во Львове с колядами и поздравлениями установили городской дидух. В культурной столице Западной Украины уже традиционно около десятка лет, этот символ достатка и рода выносят перед гарнизонным храмом Петра и Павла целой общиной.
В воскресенье, 12 ноября, во Львове произошел пожар на рынке "Галицкий перекресток", сообщила пресс-служба Львовского городского совета. По данным пресс-службы, пожар вспыхнул на промышленной части рынка.
В воскресенье во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков. По данным Львовского гидрометцентра, во Львове за 6 часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы на май, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Во Львове депутаты городского совет подрались с охранниками коммунального предприятия АТП-1. Народные избранники пытались попасть на предприятие, для того чтобы проверить как выдают зарплату водителям.