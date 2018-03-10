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    Львовский городской совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    Столб позора возле Львовской мэрии
    Во Львове появился столб позора для тех, кто против красно-черного флага
    14:14 05.03.2018
    1264Радикальный экстремизм охватил Украину
    Львовские националисты после факельного шествия в честь годовщины со дня смерти Шухевича установили столб позор с фотографиями тех, кто отказался поддержать инициативу вывешивать красно-черные флаги.
    Во Львове на коммунальном предприятии подрались депутаты горсовета и охранники. Видео
    Во Львове депутаты устроили штурм одного из автопредприятий 
    15:08 20.02.2018
    297
    Во Львове депутаты городского совет подрались с охранниками коммунального предприятия АТП-1. Народные избранники пытались попасть на предприятие, для того чтобы проверить как выдают зарплату водителям.
    Бывший депутат во Львовской области устроил смертельную аварию
    Под Львовом бывший депутат-регионал за рулем Mercedes устроил смертельное ДТП
    09:49 26.01.2018
    722
    Депутат предыдущего шестого созыва Львовского городского совета от Партии регионов Андрей Мочарский не справился с управлением на трассе Львов - Луцк и врезался в Volkswagen.
    Крещение на Днепре в Киеве
    Во Львове власти запретили купаться на Крещение
    12:39 16.01.2018
    1184
    Во Львове на 19 января на площади Рынок запланирована церемония Крещения, в которой примут участие представители всех христианских церквей города.
    Гигантский дидух установили в центре Львова. Видео
    Гигантский дидух установили в центре Львова 
    02:28 07.01.2018
    122
    Во Львове с колядами и поздравлениями установили городской дидух. В культурной столице Западной Украины уже традиционно около десятка лет, этот символ достатка и рода выносят перед гарнизонным храмом Петра и Павла целой общиной.
    Водопроводный кран
    Под Львовом произошла авария на водопроводе, часть города остается без воды
    23:15 09.12.2017
    159
    По информации пресс-службы Львовского горсовета, ночью произошла авария на магистральном водопроводе "Плугов-Винники", из-за чего 80 улиц в Лычаковском районе остались без воды.
    Масштабный пожар во Львове: горел рынок. Видео
    Масштабный пожар во Львове: горел рынок 
    03:05 13.11.2017
    337
    В воскресенье, 12 ноября, во Львове произошел пожар на рынке "Галицкий перекресток", сообщила пресс-служба Львовского городского совета. По данным пресс-службы, пожар вспыхнул на промышленной части рынка.
    Кошелек
    Как школе обойтись без поборов с родителей - опыт Львова
    08:11 02.10.2017
    458Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В управлении образования Львова понимают, что не могут нести ответственность за всех родителей и учителей, но они предоставляют инструмент родителям, на которых оказывают давление для сдачи денег.
    Школьница с букварем. Архивное фото
    Школьные поборы отменили? Не спешите ликовать - они неискоренимы
    16:12 01.10.2017
    1130Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    На днях украинцев восхитила новость - во Львове официально запретили поборы в школах и детсадах. Родители, прочитавшие только заголовок, ликовали: значит, и у нас так можно! Но при внимательном прочтении стало понятно, что речь только о наличных деньгах.
    Центр Львова перекрыт из-за съемок фильма
    Центр Львова перекрыт из-за съемок фильма
    11:23 16.08.2017
    78
    Съемочная группа обосновалась на площади Рынок. Кроме нее для съемок фильма также будут задействованы еще пл. Музейная, двор Собора Святого Юра, ул. Армянская и Армянский дворик.
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    У львовского мусора появился новый "хозяин"
    02:58 30.06.2017
    188Невыносимый мусор Львова
    Согласно решению, принятому Львовским горсоветом накануне, муниципальные власти передают структурам Львовской ОГА полномочия по вывозу и захоронению отходов из города на два года.
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Фотоитоги 29 июня: дымовая завеса во Львове, ракета " Корсар" и суд над Януковичем 
    18:25 29.06.2017
    319Невыносимый мусор Львова
    В четверг, 29 июня, у Львовского городского совета около сотни активистов требовали отставки и извинений мэра Львова Андрея Садового. Участники АТО выразили свое возмущение поведением сторонников Садового на митинге "Самопомичи".
    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    Во Львове активисты продемонстрировали Садовому, что готовы действовать 
    15:29 29.06.2017
    367Невыносимый мусор Львова
    Под Ратушей активисты устроили дымовую завесу для того, чтобы предостеречь власть от дальнейшего пренебрежения интересами людей и таким образом показать свою готовность к действиям.
    Львов утопает в мусоре
    В четверг мусор из Львова начнут вывозить - вице-премьер
    20:06 21.06.2017
    661Невыносимый мусор Львова
    По словам вице-премьера Геннадия Зубко, что он не хочет публично объявлять места вывоза, поскольку, если это сделать, начнутся протесты и блокировки.
    Неизвестные осквернили стелу на Площади синагог во Львове
    Неизвестные осквернили стелу на Площади синагог во Львове
    17:35 21.06.2017
    246
    По данным пресс-службы Львовского городского совета, мэр Львова Андрей Садовой обратился к руководству полиции и Службы безопасности Украины с просьбой скорейшего расследования инцидента.
    Мусорные реки во Львове. Видео
    Мусорные реки во Львове 
    04:28 22.05.2017
    636Невыносимый мусор Львова
    В воскресенье во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков. По данным Львовского гидрометцентра, во Львове за 6 часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы на май, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
    Мощный ливень во Львове
    Экстренная ситуация во Львове: мощный ливень и реки мусора 
    03:17 22.05.2017
    722Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Из-за непогоды коммунальные службы Львова работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках. Как сообщают руководители районов, технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений и протекания крыш.
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове превратил улицы в реки мусора
    23:58 21.05.2017
    933Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Из-за непогоды коммунальные службы Львова работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках. Как сообщают руководители районов, технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений и протекания крыш.
    Мусор на улицах Львова
    Каждый четвертый двор во Львове завален мусором
    05:46 17.04.2017
    508Невыносимый мусор Львова
    По информации Львовского городского совета, мусор не вывезен с 336 контейнерных площадок жилого фонда, что составляет 27,2% от общего количества домов.
    Мусор во Львове
    Работу Львовского горсовета признали неудовлетворительной из-за мусора
    06:12 06.04.2017
    57Невыносимый мусор Львова
    Горсовету поручено обеспечить проведение международного конкурса для отбора исполнителя работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов, согласно разработанному Львовской ОГА техническому заданию.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Столб позора возле Львовской мэрии
    Во Львове появился столб позора для тех, кто против красно-черного флага
    14:14 05.03.2018
    1264
    Львовские националисты после факельного шествия в честь годовщины со дня смерти Шухевича установили столб позор с фотографиями тех, кто отказался поддержать инициативу вывешивать красно-черные флаги.
    Во Львове на коммунальном предприятии подрались депутаты горсовета и охранники. Видео
    Во Львове депутаты устроили штурм одного из автопредприятий 
    15:08 20.02.2018
    297
    Во Львове депутаты городского совет подрались с охранниками коммунального предприятия АТП-1. Народные избранники пытались попасть на предприятие, для того чтобы проверить как выдают зарплату водителям.
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