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    Порошенко объявил о планах "передвинуть границу ЕС во Львов"

    (обновлено: )56814
    По словам Петра Порошенко, власти рассматривают проект строительства узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов, что увеличит значение Львова как железнодорожного хаба.
    Петр Порошенко во время визита во Львов
    @poroshenko

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко предложил построить узкоколейную железную дороги от границы с ЕС и до Львова. Об этом глава государства заявил во время визита во Львов, передает УНН.

    "У меня есть одно важное сообщение для Львова, я встречаюсь сегодня с председателем Львовской ОГА Олегом Синюткой, мы планируем это обсудить с руководителем "Укрзализныци", — я хочу границу ЕС, в плане "Укрзализныци", передвинуть и привести Европу во Львов", — сказал президент.

    По его словам, это станет возможно, если будут обработаны проекты построения узкой колеи во Львов.

    "Чтобы туристы без того, чтобы пересаживаться, менять тележки, ехали напрямую. Это увеличит значение Львова как железнодорожного хаба, это значительно улучшит ситуацию с грузовыми перевозками. Это будут несколько направлений, но начинать надо со Львова. Я дам поручение по подготовке предложений", — добавил Порошенко.

    Ранее сообщалось, что в Киеве члены националистической организации "C14" устроили проверку цыган, которые "оккупировали" центральный железнодорожный вокзал страны.

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