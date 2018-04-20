Порошенко объявил о планах "передвинуть границу ЕС во Львов"

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко предложил построить узкоколейную железную дороги от границы с ЕС и до Львова. Об этом глава государства заявил во время визита во Львов, передает УНН.

"У меня есть одно важное сообщение для Львова, я встречаюсь сегодня с председателем Львовской ОГА Олегом Синюткой, мы планируем это обсудить с руководителем "Укрзализныци", — я хочу границу ЕС, в плане "Укрзализныци", передвинуть и привести Европу во Львов", — сказал президент.

По его словам, это станет возможно, если будут обработаны проекты построения узкой колеи во Львов.

Окрім пожвавлення авіаційного сполучення, ми також обговорюємо проект побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова, що збільшить значення Львова як залізничного хабу, полегшить життя туристам і покращить ситуацію з вантажоперевезеннями — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 апреля 2018 г.

"Чтобы туристы без того, чтобы пересаживаться, менять тележки, ехали напрямую. Это увеличит значение Львова как железнодорожного хаба, это значительно улучшит ситуацию с грузовыми перевозками. Это будут несколько направлений, но начинать надо со Львова. Я дам поручение по подготовке предложений", — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве члены националистической организации "C14" устроили проверку цыган, которые "оккупировали" центральный железнодорожный вокзал страны.