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    Тренд дня: "Церковь Порошенко" против "пленок Онищенко"

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    Онищенко: новая партия компромата (388)

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    На фоне церковных инициатив Порошенко, которые поддержала Рада, в Украине разгорелся скандал с пленками Онищенко. Новые записи беглого нардепа уже называют основанием для импичмента для Порошенко.
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    president.gov.ua

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко таки добился от Рады принятия обращения к Вселенскому Патриарху о создании в Украине единой поместной церкви. За это проголосовали 268 депутатов.

    Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии УПЦ
    Украинское фото
    Погоня за рейтингом. Чем обернется для Украины "церковное обращение" власти

    Для того, чтобы депутаты поддержали обращение президента, Порошенко даже лично прибыл в парламент. Впрочем, в своем выступлении Порошенко мало говорил собственно о церкви, а в основном, как всегда, о России и "борьбе с агрессором". Президент заявил, что создание единой поместной церкви в Украине — это вопрос не религии, а геополитики, инструмент борьбы в "гибридной войне с Россией". 

    В РПЦ уверены, что инициативы президента обречены, оппозиция заявляет о расколе общества. А эксперты уверены, что Порошенко просто нашел удобную тему для предвыборного пиара.

    Политолог-международник Владимир Воля пишет, что мало того, что власть в Украине вмешивается в сугубо церковные дела, нарушая Конституцию, так она еще и сеет зерна конфликта в обществе.

    "Кроме того, своим обращением президент и Рада призывают Вселенского патриарха начать международную войну патриархатов. Конечно, Константинополь этого не сделает. Кстати, почему греко-католики не хотят выйти из-под власти Ватикана и не стать основой для создания поместной Украинской православной церкви?", — отмечает он у себя в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, власть попросту хочет сделать церковь ручной, ведь так и бизнес, и выборы делать легче.

    "Стратап такой. Предвыборный. Плохо все это может закончится. Как любят говорить в церкви: Хорошие идиоты — это отпетые идиоты. Шутка. Но в каждой шутке только доля шутки", — пишет Лукаш у себя в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    Комментируя обращение Порошенко к Раде, бывший замглавы АП Андрей Портнов шутливо отмечает, что ему больше всего понравился в документе тезис, что это обращение от "всей нашей нации". 

    "Извиняюсь, а вы не много на себя взяли с восьмипроцентным рейтингом от имени всей нации обращаться?", — задается вопросом Портнов у себя в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    В этой связи политолог Владимир Корнилов предлагает гипотетически представить: что было бы, если Порошенко заявил о создании украинской католической церкви, независимой от Ватикана. 

    Смотрите также: Как Порошенко "уламывал" Раду на поместную церковь

    "Порошенко сегодня снова кричит, что стране нужна "своя независимая церковь". Я вчера в эфире предложил уже Киеву потренироваться сначала "на кошках". Пусть для начала создаст украинскую католическую церковь, независимую от Ватикана. Представляете, что начнется, если Порошенко заявит о таком?)))", — пишет он у себя в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    Продолжают эксперты активно обсуждать и новый компромат Онищенко против Порошенко.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Как отразятся на рейтинге Порошенко "пленки" Онищенко

    Финансовый обозреватель Александр Дубинский пишет, что решил провести опрос среди своих подписчиков на тему: удастся ли Порошенко после публикации пленок Онищенко договориться с "Народным фронтом" и "группой Гройсмана", чтобы стать единым кандидатом "от власти"?  

    По его словам, ответы подпичиков оказались весьма занимательными. Большинство поддержали вариант ответа, что президент "политический труп" (171 голос). 

    "Варианты ответов и количество ответивших — вашему вниманию. Нет. Петя политический труп. – 171 голосов. Да, сможет. У них нет вариантов. – 83 голосов. Он не дотянет до плановых выборов. – 22 голосов", — пишет Дубинский в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    Политолог, блогер Михаил Чаплыга (Миха Анархист) иронично отмечает, что, похоже, в БПП  решили пойти дальше и все расследования против власти называть фейками, запрещать и судить тех, кто сливал и расследовал. 

    "При этом ".. именно фракция" Блок Петра Порошенко "инициировала определенные рабочие группы и круглые столы, касающиеся фейков…". "Они даже законопроект пишут! А вот вчера таже БеПеПе решила судить журналистов и запрещать публикации расследований о ВОРОВСТВЕ в оборонке и военной сфере…", — пишет Чаплыга у себя в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

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