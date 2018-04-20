Тренд дня: "Церковь Порошенко" против "пленок Онищенко"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко таки добился от Рады принятия обращения к Вселенскому Патриарху о создании в Украине единой поместной церкви. За это проголосовали 268 депутатов.

Для того, чтобы депутаты поддержали обращение президента, Порошенко даже лично прибыл в парламент. Впрочем, в своем выступлении Порошенко мало говорил собственно о церкви, а в основном, как всегда, о России и "борьбе с агрессором". Президент заявил, что создание единой поместной церкви в Украине — это вопрос не религии, а геополитики, инструмент борьбы в "гибридной войне с Россией".

В РПЦ уверены, что инициативы президента обречены, оппозиция заявляет о расколе общества. А эксперты уверены, что Порошенко просто нашел удобную тему для предвыборного пиара.

Политолог-международник Владимир Воля пишет, что мало того, что власть в Украине вмешивается в сугубо церковные дела, нарушая Конституцию, так она еще и сеет зерна конфликта в обществе.

"Кроме того, своим обращением президент и Рада призывают Вселенского патриарха начать международную войну патриархатов. Конечно, Константинополь этого не сделает. Кстати, почему греко-католики не хотят выйти из-под власти Ватикана и не стать основой для создания поместной Украинской православной церкви?", — отмечает он у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, власть попросту хочет сделать церковь ручной, ведь так и бизнес, и выборы делать легче.

"Стратап такой. Предвыборный. Плохо все это может закончится. Как любят говорить в церкви: Хорошие идиоты — это отпетые идиоты. Шутка. Но в каждой шутке только доля шутки", — пишет Лукаш у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Комментируя обращение Порошенко к Раде, бывший замглавы АП Андрей Портнов шутливо отмечает, что ему больше всего понравился в документе тезис, что это обращение от "всей нашей нации".

"Извиняюсь, а вы не много на себя взяли с восьмипроцентным рейтингом от имени всей нации обращаться?", — задается вопросом Портнов у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

В этой связи политолог Владимир Корнилов предлагает гипотетически представить: что было бы, если Порошенко заявил о создании украинской католической церкви, независимой от Ватикана.

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"Порошенко сегодня снова кричит, что стране нужна "своя независимая церковь". Я вчера в эфире предложил уже Киеву потренироваться сначала "на кошках". Пусть для начала создаст украинскую католическую церковь, независимую от Ватикана. Представляете, что начнется, если Порошенко заявит о таком?)))", — пишет он у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Продолжают эксперты активно обсуждать и новый компромат Онищенко против Порошенко.

Финансовый обозреватель Александр Дубинский пишет, что решил провести опрос среди своих подписчиков на тему: удастся ли Порошенко после публикации пленок Онищенко договориться с "Народным фронтом" и "группой Гройсмана", чтобы стать единым кандидатом "от власти"?

По его словам, ответы подпичиков оказались весьма занимательными. Большинство поддержали вариант ответа, что президент "политический труп" (171 голос).

"Варианты ответов и количество ответивших — вашему вниманию. Нет. Петя политический труп. – 171 голосов. Да, сможет. У них нет вариантов. – 83 голосов. Он не дотянет до плановых выборов. – 22 голосов", — пишет Дубинский в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог, блогер Михаил Чаплыга (Миха Анархист) иронично отмечает, что, похоже, в БПП решили пойти дальше и все расследования против власти называть фейками, запрещать и судить тех, кто сливал и расследовал.

"При этом ".. именно фракция" Блок Петра Порошенко "инициировала определенные рабочие группы и круглые столы, касающиеся фейков…". "Они даже законопроект пишут! А вот вчера таже БеПеПе решила судить журналистов и запрещать публикации расследований о ВОРОВСТВЕ в оборонке и военной сфере…", — пишет Чаплыга у себя в Facebook.