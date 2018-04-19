"Церковная инициатива" Порошенко. РПЦ сделала заявление

КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. Государство не должно манипулировать Церковью в предвыборной борьбе или в каких-либо еще политических целях, заявил в четверг председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя инициативу президента Украины Петра Порошенко и Верховной Рады обратиться к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании в стране единой поместной церкви.

Верховная Рада в четверг поддержала обращение Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. По словам президента, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

"Создание автокефальной Церкви – это процесс, который не может быть инициирован светской властью, потому что, как известно, Церковь в современных государствах отделена от государства, и государство не должно манипулировать Церковью, в том числе в предвыборной борьбе или в каких-либо еще политических целях", — сказал митрополит Иларион, текст заявления которого публикуют официальные сайты ОВЦС и Московского патриархата.

По его словам, вся концепция создания единой поместной Церкви в Украине, отделенной от Русской православной церкви, базируется на тезисе о том, что в независимом государстве должна быть независимая Церковь. "Если бы мы действовали по этому принципу, тогда бы, например, Александрийскую церковь надо было бы поделить на 50 с лишним частей, поскольку она обнимает собой всю Африку, а в Африке более 50 государств, Антиохийскую церковь надо было бы поделить на несколько частей, Иерусалимскую – тоже на несколько, и так далее. Такие планы и такие идеи выгодны только врагам Церкви", — заявил митрополит.

Раскол в Украине возник в 1992 году, когда бывший митрополит Киевский Филарет (Денисенко) объявил о создании независимой церкви – Киевского патриархата. Как отметил глава ОВЦС, этот церковный раскол за прошедшие годы "набирал обороты" благодаря поддержке светской власти в Украине, однако преодоление разделений возможно лишь путем покаяния, и "только такой путь может предложить Православная церковь".

"Мы слышали на протяжении многих лет очень твердую позицию Константинопольского патриарха, который всегда говорил о том, что единственным главой канонической Украинской православной церкви он признает блаженнейшего митрополита Онуфрия. А каноническая Украинская православная церковь не имеет намерения разрывать отношения с Русской православной церковью", — добавил представитель РПЦ.

В Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.