наверх
19.04.201814:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко сравнил создание единой поместной церкви с членством в НАТО

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (33)

    (обновлено: )11406
    Глава государства заявил, что для него дело утверждения независимой поместной церкви имеет такой же вес, как уже полученные "безвиз" и соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
    Петр Порошенко
    president.gov.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание в стране единой поместной автокефальной церкви — это вопрос национальной безопасности.

    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    president.gov.ua
    Порошенко и церковь. Портнов: гарант решил отреформировать религию

    Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную раду поддержать его обращение.

    "Для меня дело утверждения независимой поместной церкви имеет такой же вес, как уже полученные "безвиз" и соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Как борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО, которые еще впереди. Это (создание поместной церкви — ред) — вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне", — заявил Порошенко, выступая в Раде в четверг в ходе рассмотрения обращения.

    Глава государства подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной. "Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию. Хочу отдельно подчеркнуть неприемлемость любого насилия в межконфессиональных отношениях", — добавил Порошенко.

    Президент также заявил, что после голосования в Раде уведомит Вселенского патриарха о завершении Киевом всех процедур по запросу автокефалии.

    В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

    В Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко провел встречи с предстоятелями православных церквей Украины
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге