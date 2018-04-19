Порошенко сравнил создание единой поместной церкви с членством в НАТО

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание в стране единой поместной автокефальной церкви — это вопрос национальной безопасности.

Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную раду поддержать его обращение.

"Для меня дело утверждения независимой поместной церкви имеет такой же вес, как уже полученные "безвиз" и соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Как борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО, которые еще впереди. Это (создание поместной церкви — ред) — вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне", — заявил Порошенко, выступая в Раде в четверг в ходе рассмотрения обращения.

Глава государства подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной. "Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию. Хочу отдельно подчеркнуть неприемлемость любого насилия в межконфессиональных отношениях", — добавил Порошенко.

Президент также заявил, что после голосования в Раде уведомит Вселенского патриарха о завершении Киевом всех процедур по запросу автокефалии.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

В Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).