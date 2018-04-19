Соцсети о "церковной инициативе" Порошенко: укрепим страну расколом

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Рада дала добро: в четверг, 19 апреля, нардепы поддержали обращение президента Порошенко о предоставлении автокефалии украинской православной церкви. "За" проголосовали 268 народных избранников. Во время рассмотрения проекта постановления в зале парламента присутствовал сам глава государства.

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"Поддерживая важность предоставления томоса (разрешения — Ред.) об автокефалии православной церкви в Украине, на основе которого она сможет занять достойное место в семье поместных православных церквей, Верховная Рада Украины постановляет: поддержать обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине", — говорится в постановлении.

В украинском сегменте соцсетей "церковная" тема сохраняет немыслимую популярность далеко не первый день, обрастая новыми фактами и комментариями по поводу этого события.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook