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    Соцсети о "церковной инициативе" Порошенко: укрепим страну расколом

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (36)

    (обновлено: )39580
    "Церковная инициатива" президента Порошенко нашла поддержку в Раде. Чем чревато создание поместной церкви для самой Украины и что думают о церковных начинаниях главы государства простые украинцы?
    Порошенко провел встречи с предстоятелями православных церквей Украины
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    Рада дала добро: в четверг, 19 апреля, нардепы поддержали обращение президента Порошенко о предоставлении автокефалии украинской православной церкви. "За" проголосовали 268 народных избранников. Во время рассмотрения проекта постановления в зале парламента присутствовал сам глава государства.

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    "Поддерживая важность предоставления томоса (разрешения — Ред.) об автокефалии православной церкви в Украине, на основе которого она сможет занять достойное место в семье поместных православных церквей, Верховная Рада Украины постановляет: поддержать обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине", — говорится в постановлении.

    В украинском сегменте соцсетей "церковная" тема сохраняет немыслимую популярность далеко не первый день, обрастая новыми фактами и комментариями по поводу этого события.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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