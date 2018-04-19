Порошенко и церковь. Власть готовит раскол общества – Бахтеева

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина
Принятое в стенах ВР обращение о предоставлении автокефалии украинской церкви направлено против собственного народа, считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева.
Напомним, Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 268 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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"Принятое в Раде обращение к Константинополю не иначе, как политическим пиаром не назовешь, – заявила Татьяна Бахтеева в комментарии РИА Новости Украина. – Власть полным ходом готовится к участию в будущих выборах и для этого использует все возможные и невозможные методы.
В Украине действует главный закон, Конституция, в которой четко и категорически записано, что государство не имеет права вмешиваться в церковные дела. Для понимания этого не надо иметь семь пядей во лбу и занимать большие должности. Это то, что казалось бы, должно быть очевидно любому простому украинцу. Все, что выходит за эти рамки, является нарушением".
По словам Бахтеевой, подобные интриги власть устраивает на протяжении последних нескольких лет
"В последний раз депутаты принимали в Верховной Раде такое обращение два года назад. Как видим, никакой автокефалии украинской церкви никто так и не дал", – говорит депутат.
Политик считает, что идея, которую внес президент и которую так лихо поддержала Верховная Рада полностью недееспособная.
"Инициатива, направленная против церкви привнесет только разделение в обществе. Общество и так расколото, а этот процесс только усугубится. Ничего хорошего ждать не приходится. Если людей постоянно возбуждать такого рода инициативами, то атмосфера в обществе только еще больше накалится. Это противонародная инициатива", — резюмировала Бахтеева.
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