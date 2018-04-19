Порошенко и церковь. Власть готовит раскол общества – Бахтеева

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Принятое в стенах ВР обращение о предоставлении автокефалии украинской церкви направлено против собственного народа, считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева.

Напомним, Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 268 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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"Принятое в Раде обращение к Константинополю не иначе, как политическим пиаром не назовешь, – заявила Татьяна Бахтеева в комментарии РИА Новости Украина. – Власть полным ходом готовится к участию в будущих выборах и для этого использует все возможные и невозможные методы.

В Украине действует главный закон, Конституция, в которой четко и категорически записано, что государство не имеет права вмешиваться в церковные дела. Для понимания этого не надо иметь семь пядей во лбу и занимать большие должности. Это то, что казалось бы, должно быть очевидно любому простому украинцу. Все, что выходит за эти рамки, является нарушением".

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По словам Бахтеевой, подобные интриги власть устраивает на протяжении последних нескольких лет

"В последний раз депутаты принимали в Верховной Раде такое обращение два года назад. Как видим, никакой автокефалии украинской церкви никто так и не дал", – говорит депутат.

Политик считает, что идея, которую внес президент и которую так лихо поддержала Верховная Рада полностью недееспособная.

"Инициатива, направленная против церкви привнесет только разделение в обществе. Общество и так расколото, а этот процесс только усугубится. Ничего хорошего ждать не приходится. Если людей постоянно возбуждать такого рода инициативами, то атмосфера в обществе только еще больше накалится. Это противонародная инициатива", — резюмировала Бахтеева.

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