наверх
19.04.201810:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Переворот во власти. Гордон раскрывает тайные планы Порошенко

    (обновлено: )73913
    В украинской политике грядут большие перемены, утверждает известный журналист Дмитрий Гордон. По его инсайдерской информации, в скором времени Гройсман и Аваков лишатся своих постов, а в сентябре украинцев ждут внеочередные выборы в Раду.
    Дмитрий Гордон. Архивное фото
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Отставка Гройсмана, разрыв с Аваковым

    Известный украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон узнал из своих источников о кардинальных изменениях во власти, которые якобы произойдут уже в ближайшие месяцы.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: "поместная церковь от Порошенко", как и НАТО, пустой пиар

    По его инсайдерской информации, в среду руководство Украины приняло решение назначить внеочередные парламентские выборы.

    "По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы на Украине состоятся в середине сентября" — написал журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: Гройсман пафосно заявил, что не боится отставки

    Как рассказали Гордону собеседники, в ближайшие месяц-два произойдут отставка премьера Владимира Гройсмана и полный разрыв отношений президента Петра Порошенко с главой МВД Арсеном Аваковым.

    "В ближайшие месяц-два нас ожидают отставка Гройсмана и полный разрыв отношений Порошенко с Аваковым", — добавил Гордон.

    О том, что во власти продолжается негласная борьба по линии Порошенко-Аваков, уже не раз писали эксперты и журналисты. Однако, как отмечает Евгений Стримов, Порошенко и Аваков понимают, что у них нет другого выхода, как продолжать сохранять видимость единства и пытаться выигрывать следующие выборы.

    Читайте также: Аваков против Порошенко. Будет битва до победного конца

    В начале апреля Аваков дал интервью изданию LIGA.net., в котором открыто заявил, что совместный поход на выборы "Народного фронта" с президентской вертикалью – один из возможных сценариев, но глава МВД не является сторонником этого сценария.
    ***
    Примечательно, что еще в феврале 2018 года  спикер ВР Андрей Парубий заявлял о невозможности досрочных выборов, а премьер Гройсман заверял, что в коалиции тема отставки Кабмина вообще не обсуждается.

    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    Навстречу выборам! Церковь - ничто, пиар - все

    По словам Парубия, досрочные выборы — это сценарий дестабилизации, причем внешний.

    Читайте также: Уцелеет ли Порошенко в схватке за второй срок?

    В то же время эксперты отмечали, что  Порошенко в принципе боится каких-либо выборов.

    "Да и вообще сидит на чемоданах, готовясь к отходу в 2019-м. Но в его окружении есть люди, которые всеми силами пытаются поднять Порошенко боевой настрой. И смотивировать побороться за власть с помощью политтехнологий", — высказывался политэксперт Дмитрий Корнейчук.

    Напомним, нынешний состав Рады избрали в октябре 2014 года.

    Очередные выборы президента Украины и выборы в Верховную Раду Украины должны состояться в 2019 году.

    По материалам из открытых источников интернет

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Екатерина Коротич, дочь погибшей в ДТП в Кривом Роге Аллы Коротич
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии