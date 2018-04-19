Переворот во власти. Гордон раскрывает тайные планы Порошенко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Отставка Гройсмана, разрыв с Аваковым

Известный украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон узнал из своих источников о кардинальных изменениях во власти, которые якобы произойдут уже в ближайшие месяцы.

По его инсайдерской информации, в среду руководство Украины приняло решение назначить внеочередные парламентские выборы.

"По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы на Украине состоятся в середине сентября" — написал журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Facebook.

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Как рассказали Гордону собеседники, в ближайшие месяц-два произойдут отставка премьера Владимира Гройсмана и полный разрыв отношений президента Петра Порошенко с главой МВД Арсеном Аваковым.

"В ближайшие месяц-два нас ожидают отставка Гройсмана и полный разрыв отношений Порошенко с Аваковым", — добавил Гордон.

О том, что во власти продолжается негласная борьба по линии Порошенко-Аваков, уже не раз писали эксперты и журналисты. Однако, как отмечает Евгений Стримов, Порошенко и Аваков понимают, что у них нет другого выхода, как продолжать сохранять видимость единства и пытаться выигрывать следующие выборы.

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В начале апреля Аваков дал интервью изданию LIGA.net., в котором открыто заявил, что совместный поход на выборы "Народного фронта" с президентской вертикалью – один из возможных сценариев, но глава МВД не является сторонником этого сценария.

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Примечательно, что еще в феврале 2018 года спикер ВР Андрей Парубий заявлял о невозможности досрочных выборов, а премьер Гройсман заверял, что в коалиции тема отставки Кабмина вообще не обсуждается.

По словам Парубия, досрочные выборы — это сценарий дестабилизации, причем внешний.

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В то же время эксперты отмечали, что Порошенко в принципе боится каких-либо выборов.

"Да и вообще сидит на чемоданах, готовясь к отходу в 2019-м. Но в его окружении есть люди, которые всеми силами пытаются поднять Порошенко боевой настрой. И смотивировать побороться за власть с помощью политтехнологий", — высказывался политэксперт Дмитрий Корнейчук.

Напомним, нынешний состав Рады избрали в октябре 2014 года.

Очередные выборы президента Украины и выборы в Верховную Раду Украины должны состояться в 2019 году.

По материалам из открытых источников интернет